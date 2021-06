Nam sinh Nghệ An đổ rạp xuống sàn, khóc nức nở khi bị loại khỏi trận chung kết năm Olympia vì lý do không tưởng

Trận đấu quý 3 - năm thứ 21 của Đường Lên Đỉnh Olympia vừa kết thúc và đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Trong đó, màn so kè điểm số nghẹt thở đến phút cuối của hai nam sinh Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN- ĐHQGHN) và Viết Hà (THPT Hoàng Mai - Nghệ An) được khán giả nhắc đến nhiều nhất. Cuối cùng, trong giây phút quyết định, nam sinh thủ đô đã vượt mặt bạn chơi chỉ với 5 điểm nhiều hơn để chính thức góp mặt vào trận chung kết năm.

Tuy nhiên, ngoài niềm vui chiến thắng của nhà vô địch, khán giả không khỏi nghẹn ngào trước hình ảnh nam sinh đất Nghệ đổ rạp trên sân khấu khi bị đối thủ loại bỏ ở phút cuối. Dù có phong độ thi đấu ổn định, bứt phá mạnh mẽ ở 2 vòng thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, tạo ra khoảng cách điểm số an toàn với 3 bạn cùng chơi. Thế nhưng, với chiến thuật chọn gói câu hỏi hợp lý, Hải An đã nhanh chóng rút ngắn lợi thế điểm số của Viết Hà.

Trước câu hỏi cuối cùng của cuộc thi, Viết Hà chỉ hơn Hải An đúng 5 điểm. Sau đó, vì chủ nhân gói Về đích trả lời sai câu hỏi thứ 3 nên quyền trả lời được nhường lại cho 3 đối thủ. Lúc này, ai cũng trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc và sẵn sàng nhấn chuông, nhưng chàng trai thủ đô đã nhanh hơn các bạn 1 nhịp, tất nhiên câu hỏi về Hóa học không làm khó được nam sinh chuyên Tự nhiên. Thế trận đảo ngược, Hải An có thêm 10 điểm, hơn người về nhì Viết Hà 5 điểm và cũng khép lại cuộc đua đầy căng thẳng.

Kể từ khi tín hiệu chuông của Hải An reo lên trước mình trong tích tắc, Viết Hà đã bắt đầu ôm mặt vì có lẽ nam sinh đã dự đoán được kết quả. Và ngay khi MC Diệp Chi còn chưa thông báo kết quả, nam sinh Nghệ An dường như đã không thể ngăn được những giọt nước mắt. Cuối cùng, cậu bạn đã đổ rạp xuống sàn sân khấu vì diễn biến trận đấu quá kịch tính, mình mất đi cơ hội chơi trận chung kết năm ngỡ như đang rộng mở.

Viết Hà phải đổ rạp xuống sàn, sau đó Hải An đã đến cổ vũ để nam sinh lấy lại tinh thần

Khoảnh khắc này khiến khán giả cũng xúc động theo, ai cũng tiếc nuối cho những nỗ lực của chàng trai xứ Nghệ vì trận thi quý này, cậu bạn đã liên tiếp chinh phục được những câu hỏi khó để tạo khoảng cách điểm số với 3 đối thủ.

Không chỉ có Viết Hà khóc mà ngay cả các cổ động viên có tại trường quay cũng rơi nước mắt vì kết quả này. MC Diệp Chi cũng liên túc an ủi nam sinh gốc Nghệ khi thấy cậu bạn khóc đỏ hoe hết cả mắt.