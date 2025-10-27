Nam sinh lớp 9 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng kể gì?

Mạng xã hội mới đây sững sờ trước thông tin một nam sinh lớp 9 bị bằng tuổi bạn đâm tử vong. Sự việc xảy ra vào tối 25/10, tại sân bóng Phú Cường, xã Nội Bài, TP. Hà Nội. Thông tin lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, đồng thời tò mò không rõ nguyên nhân vì đâu lại dẫn đến án mạng giữa 2 nam sinh còn ít tuổi.

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, thời điểm xảy ra sự việc, 2 nam sinh học lớp 9 xảy ra xô xát. Trong lúc mâu thuẫn, 1 nam sinh đã dùng hung khí đâm bạn cùng trường khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân trong vụ việc là em V.M.K. (học sinh lớp 9). K. sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Liên quan đến sự việc, một nhân chứng cho biết trước khi xảy ra án mạng, giữa 2 nam sinh có mâu thuẫn cá nhân, được cho là bắt nguồn từ chuyện tình cảm liên quan đến một nữ sinh.

Chỉ huy Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nam sinh K. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Trước đó không lâu, dư luận cũng từng bàng hoàng trước sự việc nam sinh L.Q.H. (học sinh lớp 12, Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) bị một nam sinh học cùng trường dùng hung khí đâm tử vong. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 17/10, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Bình (ngay cạnh Quốc lộ 1A, gần Trường THPT Đặng Thai Mai).

Thời điểm trên, em H. và P.T.B.N. (học sinh lớp 11, Trường THPT Đặng Thai Mai) xảy ra xô xát. Em N. đã dùng hung khí đâm một nhát vào cùng cổ em H. khiến nạn nhân bị thương nặng, chảy nhiều máu. Nam sinh sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do buổi sáng cùng ngày, H. và N. xảy ra mâu thuẫn trong giờ học thể dục, đến trưa thì xảy ra sự việc đau lòng.