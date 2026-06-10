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Nam sinh lớp 8 tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

An Yên
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Nam sinh 14 tuổi (ngụ xã Long Hải, TPHCM) rời khỏi nhà để đi bỏ rác rồi mất tích. Một tuần sau, thi thể em được phát hiện trên tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng bị phân hủy nặng.

Ngày 10/6, lực lượng chức năng TPHCM đã bàn giao thi thể cháu N.V.H. (học sinh lớp 8, ngụ xã Long Hải, TPHCM) cho gia đình để lo hậu sự.

Thi thể em H. được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng đã phân hủy.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trong quá trình làm việc, một số nhân viên y tế phát hiện mùi hôi nồng nặc phát ra từ tầng 4 của bệnh viện nên tổ chức kiểm tra. Các nhân viên hoảng hốt khi phát hiện một thi thể nam giới đã phân hủy nặng tại khu vực lan can của căng tin đã dừng hoạt động. Mọi người nhanh chóng trình báo lãnh đạo bệnh viện và cơ quan chức năng.

Nam sinh lớp 8 tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa năm 2026 - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, nơi phát hiện thi thể nam sinh.

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là cháu N.V.H. (14 tuổi, ngụ xã Long Hải) đã mất tích từ nhiều ngày trước.

Theo thông tin từ gia đình cháu H., tối 2/6, cháu H. đi bỏ rác nhưng sau đó không về nhà. Gia đình đã tìm kiếm, đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhưng không có kết quả.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình, đồng thời tiến hành thu thập thêm thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi tiếp nhận, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân đi hỏa táng.

Nguyên nhân tử vong của nam sinh N.V.H. đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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TPHCM

tử vong bất thường

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

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