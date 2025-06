Nam sinh lớp 8 mất tích nhiều ngày ở Hà Nội

Theo thông tin từ gia đình, vào khoảng 8h40 ngày 23/5, em Thân Nguyễn Quan Hải (14 tuổi), học sinh lớp 8 Trường THCS Giảng Võ rời khỏi nhà tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội và từ đó đến nay không liên lạc trở lại. Gia đình đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi, hỏi thăm bạn bè, thầy cô và những người quen biết nhưng không có bất kỳ manh mối nào.

Trước tình hình này, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Đến ngày 1/6, Công an TP Hà Nội chính thức phát thông báo tìm kiếm người mất tích.

Theo nhận dạng từ người nhà, Hải có chiều cao khoảng 1m68, tóc ngắn, đeo kính cận viền kim loại trắng, gọng đen. Khi rời nhà, em mặc áo phông màu ghi cổ tròn không họa tiết, quần đùi thể dục học sinh có viền đỏ hai bên. Em đi xe đạp Thống Nhất màu trắng còn mới, khung nhôm, phía trước có gắn giỏ nhựa. Em Hải không mang theo điện thoại di động hay các thiết bị định vị.

Hình ảnh về em Thân Nguyễn Quan Hải. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Gia đình cho biết trước khi mất tích, em Hải không có biểu hiện bất thường nào về tâm lý hay mâu thuẫn với người thân. Việc em đột ngột rời khỏi nhà khiến gia đình vô cùng lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh em còn ở độ tuổi vị thành niên và chưa có khả năng tự lập.

Công an kêu gọi người dân, nếu ai nhìn thấy em Hải hoặc có thông tin liên quan đến tung tích của em, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 090.453.2829 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp hỗ trợ gia đình sớm đưa em trở về an toàn. Mọi sự chia sẻ đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tìm kiếm em nhỏ đang mất tích này.