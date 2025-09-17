Nam sinh lớp 6 ở Hải Phòng bị ô tô tông tử vong trên đường đi học về

Sáng 17/9, tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe đạp khiến nam sinh lớp 6 thiệt mạng.

Theo Công an xã Chấn Hưng, khoảng 10h40 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, trú tại thôn Kỳ Vân, Chấn Hưng, Hải Phòng) lái xe ô tô BKS 88C-189.xx theo hướng từ phía cầu KC2 hướng ra ngã 3 Quán Cháy.

Khi đến khu vực gần trụ sở Đảng uỷ xã Chấn Hưng, ô tô va chạm với cháu H.Q.V (SN 2014, cư trú tại thôn Hùng Hưng, xã Chấn Hưng) đang lái xe đạp về nhà sau giờ tan học. Vụ tai nạn khiến cháu V. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế ô tô chủ động đến công an xã trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thi thể cháu V. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến học sinh tử vong , để lại nỗi đau xót cho gia đình và xã hội.

Chiều 15/9, tại Đà Nẵng, một nam sinh lớp 5 trên đường đi học về đã bị xe tải tông trúng, không qua khỏi.

Cũng trong ngày 15/9, nam sinh lớp 10 tại Đắk Lắk không may va chạm với xe máy chở 2 người. Vụ việc khiến 2 người bị thương và nam sinh tử vong.

Tại huyện Thường Tín (Hà Nội), nữ sinh lớp 10 cũng tử vong sau cú va chạm với xe bồn vào ngày 13/9.

Những vụ tai nạn này gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, với sự phối hợp đồng bộ từ gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng.

