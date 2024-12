Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra vụ nam sinh lớp 10 bị nhóm thiếu niên dùng hung khí chém nhiều nhát gây thương tích.

Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn khi chơi bóng đá. Công an quận Thanh Xuân triệu tập nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ việc để lấy lời khai.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, chiều 1/12, cháu N.T.H. (SN 2008, quận Hai Bà Trưng) ngồi sau xe máy của bạn cùng lớp, di chuyển từ sân bóng Đầm Hồng (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) để về nhà.

Cháu H. bị chém với nhiều thương tích trên cơ thể.

Khi đi tới trước cửa số nhà 69 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Đình, H. bị nhóm thanh, thiếu niên cầm hung khí đi trên 3 xe máy áp sát. Trong số này, 3 đối tượng đeo khẩu trang ngồi trên xe máy SH che biển số, thanh niên ngồi sau cùng dùng dao chém nhiều nhát vào người cháu H. Không chỉ chém vào lưng, nhóm thanh niên còn đi xe vượt lên trước tiếp tục chém vào tay cháu H., khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Nạn nhân hoảng loạn, chạy vào hiệu cắt tóc gần đó để cầu cứu và nhờ người dân sơ cứu vết thương. Sau khi gây án, nhóm thanh, thiếu niên cầm hung khí tiếp tục truy đuổi, chửi bới, đe doạ những bạn đi cùng H.

Cháu H. được đưa tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu với nhiều thương tích như đứt gân duỗi dài ngón tay, xương trụ gãy mảnh nhỏ, vết thương ở vai...

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình cháu H. trình báo tới Công an phường Khương Trung.

Công an quận Thanh Xuân đang thụ lý, điều tra vụ việc.