Nam sinh giỏi nhất trường thi ĐH đạt điểm thấp không ngờ, giáo viên xin trích xuất camera rồi phát hiện cậu nộp 3 tờ giấy trắng

Hơn 10 năm về trước, vào năm 2013, một nam sinh nổi tiếng học giỏi tại Hồ Nam (Trung Quốc) bất ngờ chỉ đạt 239 điểm trong kỳ thi đại học, khiến toàn bộ giáo viên và bạn học không thể tin nổi. Chỉ đến khi nhà trường xin trích xuất camera phòng thi, mọi người mới bàng hoàng phát hiện sự thật.

Nam sinh đó tên là Lý Kim Sơn. Trong mắt bạn bè, cậu luôn là học sinh xuất sắc chính hiệu khi học giỏi, hòa đồng và lúc nào cũng mang nụ cười trên môi. Với thầy cô, cậu là niềm tự hào của trường, với cha mẹ, cậu là hy vọng lớn nhất của gia đình.

Suốt những năm cấp ba, thành tích của Lý Kim Sơn luôn nằm trong top đầu, đặc biệt xuất sắc ở các môn Toán, Lý, Hóa. Bước vào năm cuối trung học, cậu càng chăm chỉ hơn để cải thiện những phần kiến thức còn yếu, thành tích cũng ngày càng ổn định. Bạn học thường đùa rằng: “Cậu ấy đúng chuẩn học sinh của Thanh Hoa - Bắc Đại, học ở lớp mình còn hơi phí tài năng”.

Dù được khen ngợi rất nhiều, Lý Kim Sơn chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, để tiết kiệm thời gian, cậu thậm chí cố gắng uống ít nước để không phải ra ngoài giữa giờ học. Tay cậu chai sần vì làm bài tập ngày đêm, ngăn bàn đầy những cuốn giấy nháp chỉ mình cậu mới hiểu, còn trên bàn là hàng loạt cây bút đã dùng đến cạn mực.

Ai cũng tin rằng với năng lực ấy, cậu chắc chắn sẽ đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Ngày thi đại học diễn ra, thầy chủ nhiệm Lý Tồn Nghĩa đứng trước cổng trường tiễn học sinh vào phòng thi. Trước khi vào phòng, thầy vỗ nhẹ vai Lý Kim Sơn với ánh mắt đầy tin tưởng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi thi xong, phần lớn học sinh đều tỏ ra khá thoải mái. Riêng Lý Kim Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng gương mặt lại lộ rõ nét buồn bã. Thầy giáo hỏi: “Em không khỏe à?”. Cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi im lặng. Đến ngày công bố điểm thi, cả lớp tụ tập ở trường để thầy chủ nhiệm trực tiếp tra cứu kết quả. Mọi người cố tình để lại điểm của Lý Kim Sơn xem cuối cùng, vì ai cũng tin cậu sẽ đạt thành tích rất cao.

Nhưng khi màn hình hiện lên con số 239 điểm, cả căn phòng lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, chính Lý Kim Sơn cúi đầu nói một câu nhỏ: “Em xin lỗi”, rồi chạy khỏi phòng. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi một học sinh luôn đứng đầu trường, nổi tiếng xuất sắc, tại sao lại có thể thi tệ đến mức đó?

Thầy chủ nhiệm Lý Tồn Nghĩa sau đó tìm đến cơ quan giáo dục, yêu cầu được xem lại camera phòng thi vì ông không tin học trò của mình lại có thể làm bài kém như vậy. Khi đoạn ghi hình được mở ra, tất cả đều chết lặng khi trong 3 môn thi liên tiếp, Lý Kim Sơn đều nộp giấy trắng.

Thầy Lý hoàn toàn không tin cậu không làm được đề. Theo ông, dù có gặp câu khó đến đâu, một học sinh như Lý Kim Sơn cũng không thể bỏ trắng cả bài thi. Lúc ấy, ông mới nhớ ra thời gian gần đây sắc mặt cậu luôn rất mệt mỏi. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là áp lực thi cử. Không ngờ phía sau lại là một câu chuyện khác.

Quá tự trách vì đã không nhận ra sự bất thường của học trò sớm hơn, thầy lập tức tìm đến nhà Lý Kim Sơn. Ngôi nhà của cậu là một căn nhà gỗ cũ kỹ, thậm chí không đủ che chắn khi trời mưa lớn. Mẹ cậu ra mở cửa, mời thầy vào nhà rồi gọi con trai ra gặp.

Lý Kim Sơn cúi đầu chào: “Em chào thầy Lý”. Khi được hỏi lý do nộp giấy trắng, cậu vẫn im lặng vì mẹ còn ở đó. Chỉ đến khi bà quay vào phòng trong, cậu mới nói ra sự thật. Hóa ra, cha cậu nhiều năm làm việc trong hầm mỏ nên mắc ung thư phổi. Ban đầu gia đình giấu chuyện bệnh tình, nhưng sau đó ông lại bị tai nạn lao động, gãy chân và gãy hai xương sườn nên cậu dần biết mọi chuyện.

Biến cố liên tiếp khiến gia đình vốn đã khó khăn hoàn toàn suy sụp. Từ nhỏ, Lý Kim Sơn đã rất hiểu chuyện. Cậu thường xuyên phụ giúp việc nhà và chưa từng than trách hoàn cảnh. Dù sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cậu vẫn luôn cố gắng học tập, dùng những tấm giấy khen của mình để dán kín tường nhà như một niềm hy vọng cho tương lai.

Nhưng cậu cũng hiểu rằng gia đình không còn đủ tiền để tiếp tục cho mình đi học, nếu tiếp tục theo đuổi đại học, mẹ cậu sẽ phải gánh thêm áp lực quá lớn, cậu không muốn điều đó xảy ra. Vì vẫn yêu việc học và vẫn muốn được bước vào phòng thi như bao người khác, Lý Kim Sơn đã chọn cách nộp giấy trắng.

Sau khi biết sự thật, thầy Lý vô cùng xúc động và quyết tâm giúp đỡ học trò của mình. Ông báo cáo sự việc với nhà trường, đồng thời kêu gọi quyên góp trong trường học và ngoài xã hội. Nhiều giáo viên, học sinh cùng các nhà hảo tâm sau khi biết câu chuyện đã chung tay hỗ trợ để Lý Kim Sơn có cơ hội học lại và tiếp tục việc học.

Nam sinh cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của mọi người. Cậu nói rằng nếu sau này có điều kiện, bản thân sẽ tiếp tục giúp đỡ những học sinh nghèo khác được đến trường. Câu chuyện của Lý Kim Sơn từng khiến nhiều người xúc động, bởi cậu là hình ảnh đại diện cho rất nhiều học sinh nghèo khi luôn nỗ lực, yêu việc học và không đầu hàng trước khó khăn.

Đồng thời, sự giúp đỡ của thầy giáo Lý Tồn Nghĩa cũng được nhiều người nhắc đến như một minh chứng cho vai trò quan trọng của người thầy, khi chính sự quan tâm ấy đã giúp một học sinh xuất sắc không phải từ bỏ tương lai của mình.