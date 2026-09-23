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Nam sinh bị sóng cuốn khi cùng nhóm bạn tắm biển ở Quảng Trị

NGUYỄN VƯƠNG
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Nhóm 5 học sinh đang tắm biển ở xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) thì bị sóng cuốn, trong đó 4 em được cứu vào bờ an toàn, một em tử nạn.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News , bà Trương Thị Kim Cúc - Chánh Văn phòng UBND xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ nhóm học sinh bị sóng cuốn khi đi tắm biển, trong đó có một em mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 23/9, lúc trời đang có mưa nhỏ thì 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc (xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) đến thôn Phú Hội (xã Nam Cửa Việt) để tắm biển và bị sóng cuốn trôi.

Nam sinh sóng cuốn ở Quảng Trị: Một em tử nạn khi tắm biển cùng bạn bè - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Phát hiện tình hình, lực lượng chức năng kịp thời tổ chức cứu hộ và đưa 4 em học sinh độ tuổi từ 10-12 vào bờ an toàn. Riêng em V. (10 tuổi) bị sóng cuốn mất tích .

Đối với các em học sinh được cứu sống, lực lượng chức năng liên hệ gia đình để đón về nhà. Đồng thời khẩn trương tổ chức tìm kiếm học sinh còn lại đang mất tích.

Đến khoảng 17h40 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể em V. và đưa vào bờ.

Cách đây 3 ngày, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ bị nước cuốn trôi, mất tích. Theo đó, khoảng 14h30 ngày 20/9, em N.G.H (SN 2011) cùng 2 người bạn vào khu vực suối Vực Trô (xã Phong Nha) để hái củi. Trong lúc lội qua suối, do nước chảy xiết, em H không may bị dòng nước cuốn trôi.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ việc và triển khai công tác tìm kiếm.

Các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện, trong đó có 5 nhóm thợ lặn phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm nam sinh dọc khu vực suối và những vị trí có khả năng nạn nhân bị nước cuốn đến. Đến 21h40 ngày 20/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em H. cách vị trí em gặp nạn khoảng 15-20m

Tags

Quảng Trị

học sinh

cứu hộ

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