Nam sinh bị nhóm bạn cùng trường hành hung đến nguy kịch

Ngày 3/11, ông Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một học sinh bị nhóm bạn cùng trường hành hung dẫn đến nguy kịch.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo nhà trường, bốn hôm trước (31/10), trong giờ ra chơi, em N.T.A.T. (lớp 10 Giáo dục thường xuyên) trong lúc ngồi xem điện thoại tại phòng học thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng trường bất ngờ lao vào hành hung.

Khi sự việc xảy ra, một số thầy cô đã đưa em T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn) cấp cứu. Nhà trường cũng thông báo sự việc cho gia đình em T..

Sau khi được bác sĩ cấp cứu, nam sinh được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và tiên lượng xấu, đến chiều 1/11, bác sĩ bệnh viện đã đề nghị gia đình đưa học sinh về nhà chăm sóc.

Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc, xác định được 4 học sinh tham gia đánh T..

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, sau vụ việc, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chăm sóc học sinh và phối hợp với công an trong quá trình điều tra vụ việc.