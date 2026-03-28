Nam sinh Bách Khoa bán dâu socola cháy hàng sau hai tiếng, đuối quá phải đóng cửa báo “trốn khách”

Những ngày gần đây, tại một góc đường Thảo Điền náo nhiệt, một chiếc xe hàng nhỏ xinh đang trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ Sài thành. Không đèn hoa rực rỡ, không biển hiệu cầu kỳ, nơi đây chỉ có những ly dâu tây tươi rói kết hợp cùng sốt chocolate tan chảy đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, khiến bất cứ ai đi qua cũng phải tò mò. Mỗi ngày chỉ bán đúng 50 ly nên vừa mở cửa, chủ tiệm đã bán không kịp ngơi tay.

Xe bán Chocoberry của nam sinh Bách Khoa khiến giới trẻ xếp hàng dài chờ đợi

Giới trẻ xếp hàng kín đường khiến chủ quán phải tạm nghỉ 2 ngày để hồi sức

Nằm tại một góc đường Nguyễn Bá Lân giao với Xuân Thủy, tiệm dâu "Choco Berry" của bạn sinh viên trường Đại học Bách Khoa đang là cái tên "hot" nhất khu vực. Dù chỉ là một xe hàng khiêm tốn trên vỉa hè, nhưng mỗi tối, lượng khách đổ về đây đông đến mức gây nghẽn cả một đoạn đường. Chủ nhân của tiệm chia sẻ may mắn được chủ nhà cho mượn không gian phía trước để kinh doanh, tạo điều kiện cho niềm đam mê khởi nghiệp của người trẻ.

Dù quán thông báo mở cửa lúc 18h30, nhưng ngay từ 17h, dòng người đã xếp hàng dài dằng dặc dọc vỉa hè, có những lúc kéo dài hàng chục mét. Ai nấy đều kiên nhẫn đứng đợi, tay cầm điện thoại, ánh mắt đổ dồn về phía xe hàng nhỏ, mong ngóng đến lượt mình.

Áp lực phục vụ quá lớn, có những đêm quán bán hết sạch chỉ sau 2 tiếng mở cửa, chủ quán đã phải thông báo tạm nghỉ 2 ngày để hồi phục sức khỏe và chuẩn bị nguồn nguyên liệu chỉn chu hơn. "Thực sự rất bất ngờ trước sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Mình cũng thấy rất áp lực, vừa muốn phục vụ nhanh, vừa muốn đảm bảo chất lượng, nên đôi lúc cũng hơi quá tải", bạn Lê Trần Thanh Hiếu - chủ quán sinh viên Bách Khoa bộc bạch.

Hương vị của món là một sự kết hợp kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời

Bản chất món ăn này không hề mới, nhưng chính sự tỉ mỉ, chăm chút trong từng công đoạn lại tạo nên sức hút khó cưỡng. Món dâu Choco Berry được chế biến từ những quả dâu tây Đà Lạt căng mọng, chua nhẹ, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chủ quán tiết lộ, món ăn này bạn từng ăn ở chợ tại London khá ngon nên bạn quyết định mang công thức về Việt Nam và biến tấu lại theo khẩu vị của người Việt. Chủ quán chia sẻ thêm: “Người nước ngoài thì họ hay ăn dâu với chocolate thôi, còn người Việt mình thì thích vừa ăn vừa uống nên mình có cho thêm sữa tươi và đá nữa”.

Quá trình chế biến được thực hiện trực tiếp tại chỗ, tạo nên sự tò mò và kích thích vị giác của thực khách. Từng ly dâu tây tươi được xếp gọn gàng, sau đó được rưới đều một ít sữa tươi và một lớp chocolate tan chảy đậm đà. Lớp chocolate này nhanh chóng đông lại khi gặp lạnh, tạo nên một lớp vỏ giòn tan khi cắn vào, để rồi vị ngọt ngào bùng nổ, hòa quyện với vị chua nhẹ tự nhiên của dâu tây.

Nhiều bạn trẻ lần đầu thưởng thức món ăn này và thấy tổng thể khá lạ miệng, không những thế, món ăn này còn thu hút cả khách nước ngoài. Anh Rob (phường Thảo Điền, TP.HCM) chia sẻ: “Sốt chocolate rất ngon và kết cấu cũng ngon nữa. Vị của nó hoà quyện với dâu tây tạo nên sự cân bằng hương vị chua và ngọt rất tốt”.

Mức giá dễ thở giữa khu phố nhà giàu

Nằm tại khu Thảo Điền vốn nổi tiếng với mức chi phí đắt đỏ, nhưng tiệm dâu Choco Berry lại gây bất ngờ với mức giá cực kỳ hợp lý. Theo bảng giá được treo trên chiếc giá đỡ nhỏ, mức giá chỉ từ 49.000 đồng cho một ly dâu tây chocolate chất lượng. Đây được xem là con số rất hời cho một món ăn sử dụng nguyên liệu tươi và làm mới mỗi ngày, đặc biệt là khi so sánh với mức giá trung bình của các món tráng miệng khác trong khu vực.

Chính sự dễ tiếp cận về giá thành, cộng với hương vị ngon tuyệt và câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng đã giúp tiệm dâu Choco Berry nhanh chóng chiếm cảm tình của tệp khách hàng mass, từ học sinh sinh viên đến người đi làm quanh khu vực. Nếu bạn cũng là một "tín đồ" của món dâu chocolate ngọt ngào, hãy đến ngay Thảo Điền để thưởng thức món ăn đang "làm mưa làm gió" này nhé!