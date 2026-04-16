HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam sinh 2008 ở Hà Nội rời khỏi nhà từ ngày 13/4 chưa trở về, gia đình khẩn cầu sự hỗ trợ của cộng đồng

Phạm Trang |

Một nam sinh tại Sóc Sơn (Hà Nội) rời khỏi nhà từ ngày 13/4 đến nay chưa trở về, gia đình đã trình báo cơ quan công an và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Sóc Sơn đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu Nguyễn Tuấn Tú (sinh năm 2008, trú tại khối 7, xã Sóc Sơn) rời khỏi nhà từ ngày 13/4/2026 đến nay chưa trở về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp xác minh, đồng thời thông báo rộng rãi để hỗ trợ tìm kiếm.

Nguyễn Tuấn Tú

Gia đình cháu Tú cho biết, từ thời điểm rời đi đến nay, người thân chưa liên lạc được với cháu, hiện rất lo lắng về tình hình an toàn của em.

Cơ quan công an đề nghị, ai biết thông tin hoặc nhìn thấy cháu Nguyễn Tuấn Tú ở đâu, vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0987.517.714 hoặc 0982.266.582 để phối hợp đưa cháu về nhà an toàn.

Gia đình và cơ quan chức năng mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin từ cộng đồng để sớm tìm thấy cháu.

Tags

mất tích

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại