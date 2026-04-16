Nam sinh 2008 ở Hà Nội rời khỏi nhà từ ngày 13/4 chưa trở về, gia đình khẩn cầu sự hỗ trợ của cộng đồng

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Sóc Sơn đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu Nguyễn Tuấn Tú (sinh năm 2008, trú tại khối 7, xã Sóc Sơn) rời khỏi nhà từ ngày 13/4/2026 đến nay chưa trở về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp xác minh, đồng thời thông báo rộng rãi để hỗ trợ tìm kiếm.

Gia đình cháu Tú cho biết, từ thời điểm rời đi đến nay, người thân chưa liên lạc được với cháu, hiện rất lo lắng về tình hình an toàn của em.

Cơ quan công an đề nghị, ai biết thông tin hoặc nhìn thấy cháu Nguyễn Tuấn Tú ở đâu, vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0987.517.714 hoặc 0982.266.582 để phối hợp đưa cháu về nhà an toàn.

Gia đình và cơ quan chức năng mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin từ cộng đồng để sớm tìm thấy cháu.