Nam sinh 2007 ở Hà Nội xin gia đình chuyển khoản 450 triệu đồng để đi học, bố mẹ không chuyển mà báo công an

Khoảng 12h ngày 29/9/2025, Công an phường Tương Mai nhận được tin báo của gia đình cháu N (SN: 2007; thường trú tại: Hải Phòng; sinh viên Đại học) về việc gia đình nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển 450 triệu đồng để cháu đi du học. Gia đình đã đến chỗ trọ của cháu ở Hà Nội để tìm thì không thấy cháu đâu. Nghi ngờ cháu bị khống chế, gia đình đã đến cơ quan Công trình báo.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất lừa đảo “bắt cóc online”, cán bộ Công an phường đã động viên gia đình bình tĩnh và khẩn trương tìm kiếm cháu N. Sau gần 8 tiếng đồng hồ, Công an phường Tương Mai đã tìm thấy cháu N đang ở tại một nhà nghỉ tại đường Võ Văn Kiệt, Hà Nội.

Qua làm việc, cháu N cho biết, vào sáng ngày 29/9/2025, nhận được điện thoại của một người tự xưng là Công an TP Đà Nẵng thông báo cháu liên quan đến một vụ án tại Đà Nẵng. Các đối tượng yêu cầu cháu được không liên lạc với người khác, đồng thời dẫn dắt cháu thuê nhà nghỉ để đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Rất may, cơ quan Công an đã kịp thời phát hiện và giải cứu.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn sinh viên bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

- Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.