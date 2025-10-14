Nam sinh 2007 hoảng loạn rời nhà sau cuộc gọi của shipper, công an phát hiện cảnh tượng khó tin trong nhà bỏ hoang

Ngày 13/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, mới đây Công an xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi bằng hình thức "bắt cóc online", giải cứu an toàn một nam sinh viên bị các đối tượng lừa khống chế qua điện thoại, yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc 100 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 17h15 ngày 1/10 vừa qua, Công an xã Phùng Nguyên nhận được trình báo của gia đình cháu D. (sinh năm 2007, trú tại xã Phùng Nguyên, đang là sinh viên đại học). Gia đình cho biết vừa nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo rằng cháu D. bị bắt giữ, chuẩn bị đưa sang Campuchia và yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để "chuộc người".

Căn nhà nơi phát hiện ra nam sinh 18 tuổi

Do không liên lạc được với con, lại không tìm thấy D. tại nhà người quen, gia đình lo sợ con bị khống chế nên đã gom được 30 triệu đồng mang đến ngân hàng để chuyển theo hướng dẫn của đối tượng. Đồng thời do lo sợ nên gia đình đã đến cơ Công an xã Phùng Nguyên trình báo.

Rất may, lực lượng Công an xã Phùng Nguyên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để gia đình thực hiện giao dịch, đồng thời trấn an và phối hợp tìm kiếm tung tích cháu D.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một giờ, Công an xã Phùng Nguyên đã xác định nam sinh này không hề bị bắt cóc thật. Thực tế, cháu D. bị một nhóm đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần qua điện thoại. Các đối tượng yêu cầu cháu đến một căn nhà bỏ hoang trên địa bàn, tự nhốt mình trong phòng và cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Sau đó, nhóm này dùng số điện thoại của cháu D. để gọi về cho gia đình, dàn dựng tình huống "bắt cóc" nhằm đòi tiền chuộc.

Tại cơ quan công an, D. cho biết vào sáng 30/9, em nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là "shipper", nói có bưu kiện cần giao. Sau đó, đối tượng kết nối Zalo với một kẻ giả danh "công an", thông báo rằng D. liên quan đến đường dây rửa tiền và yêu cầu em chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản để "chứng minh trong sạch". Đồng thời, nhóm này yêu cầu D. cung cấp số điện thoại người thân, duy trì kết nối qua Zoom và tuyệt đối không được nói chuyện với bất kỳ ai.

Cháu D. bị khống chế qua điện thoại, dụ dỗ tới một ngôi nhà bỏ hoang. Ảnh: CACC

Đến trưa 1/10, nhóm đối tượng tiếp tục gọi, yêu cầu D. di chuyển đến căn nhà bỏ hoang để "làm việc bí mật". Tại đây, D. bị hướng dẫn tự nhốt mình và chờ "lệnh điều tra".

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an, vụ việc được làm rõ, nam sinh được giải cứu an toàn, gia đình tránh được thiệt hại 100 triệu đồng.

Xúc động khi con trở về bình an, anh T. cha của cháu D. đã viết thư cảm ơn Công an xã Phùng Nguyên, bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an địa phương.

Công an xã Phùng Nguyên cảnh báo, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng tâm lý lo sợ, hoang mang của người dân để chiếm đoạt tài sản. Người dân khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung "bắt cóc người thân" cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu. Liên hệ ngay với người thân qua nhiều kênh khác nhau để kiểm chứng. Đồng thời, báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tinh vi, liều lĩnh của loại tội phạm lừa đảo "bắt cóc online" đang có xu hướng gia tăng, đòi hỏi người dân phải đặc biệt cảnh giác.