Nam sinh 19 tuổi tự chế drone, làm chủ 2 công ty: Giấu bố mẹ khởi nghiệp từ khi học cấp 2, làm shipper để duy trì hoạt động

Câu chuyện khởi nghiệp của vị CEO trẻ tuổi này đang thu hút sự chú ý lớn và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Âm thầm khởi nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Trong khi phần lớn học sinh trung học dành thời gian chuẩn bị cho các kỳ thi và lựa chọn ngành học tương lai, một thiếu niên tại Trung Quốc đã âm thầm thành lập doanh nghiệp công nghệ, tự thiết kế máy bay không người lái và tìm cách đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Nhân vật chính là Wei Siyuan, 19 tuổi, đến từ thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Chàng trai trẻ hiện là sinh viên Đại học Hồ Nam, đồng thời giữ vai trò CEO của 2 công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực drone và trí tuệ nhân tạo (AI).

Câu chuyện của Wei đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Trung Quốc bởi hành trình khởi nghiệp bắt đầu từ khi còn là học sinh cấp hai. Đặc biệt, để duy trì hoạt động công ty trong giai đoạn đầu, cậu từng phải làm phục vụ nhà hàng và nhận giao đồ ăn sau giờ học

Wei cho biết niềm đam mê công nghệ xuất hiện từ rất sớm. Mẹ của cậu là nhân viên tại một nhà máy và thường đưa con theo trong những ngày làm việc. Chính môi trường đó đã giúp Wei làm quen với các loại máy móc, công cụ kỹ thuật và hình thành sở thích lắp ráp, chế tạo.

Bước ngoặt đến khi Wei gặp một giáo viên dạy robot trong những năm tiểu học. Những kiến thức đầu tiên về kỹ thuật, lập trình và cơ khí đã khiến cậu xác định đây sẽ là con đường sự nghiệp trong tương lai.

Khi học trung học cơ sở, Wei cùng hai người bạn thường xuyên tham gia RoboMaster - một trong những cuộc thi robot dành cho học sinh, sinh viên lớn nhất Trung Quốc. Nhóm từng giành giải nhì trong hạng mục tham gia, qua đó tích lũy kinh nghiệm và bắt đầu nghĩ đến việc thương mại hóa các ý tưởng công nghệ.

Không giống nhiều bạn bè cùng trang lứa, Wei quyết định đăng ký giấy phép kinh doanh ngay từ khi còn là học sinh trung học. Tuy nhiên, cậu không chia sẻ kế hoạch này với bố mẹ vì biết gia đình khó có thể đồng ý.

Khi đó, bố mẹ Wei lo ngại việc khởi nghiệp sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập và tương lai học hành của con trai. Dù vậy, nam sinh vẫn kiên trì theo đuổi dự án, đồng thời nỗ lực cân bằng giữa việc học trên lớp và công việc điều hành doanh nghiệp.

Để có tiền thuê mặt bằng, trả hóa đơn điện nước và duy trì hoạt động công ty, Wei từng làm bồi bàn tại một nhà hàng lẩu và nhận giao đồ ăn sau giờ học. Những công việc tưởng chừng không liên quan đến công nghệ lại trở thành nguồn vốn quan trọng giúp startup non trẻ tồn tại trong giai đoạn khó khăn nhất.

Mục tiêu của nhóm là phát triển các mẫu máy bay không người lái có giá thành hợp lý, hướng tới người dùng phổ thông thay vì chỉ phục vụ các khách hàng chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp lớn

Từ những đơn hàng đầu tiên đến CEO của 2 công ty công nghệ

Sau nhiều tháng nghiên cứu, nhóm của Wei đã tự thiết kế sản phẩm từ đầu, hoàn thiện nguyên mẫu rồi thuê đối tác bên ngoài sản xuất hàng loạt. Đến tháng 10/2024, chiếc drone đầu tiên chính thức được tung ra thị trường.

Đây cũng là thời điểm dự án bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Mẹ của Wei, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đã hỗ trợ nhóm mở các gian hàng trực tuyến ở nước ngoài nhằm tiếp cận khách hàng quốc tế.

Chiến lược này nhanh chóng mang lại kết quả, những đơn hàng đầu tiên từ châu Âu và Australia giúp công ty thu về khoảng 50.000 NDT (Khoảng 194,7 triệu đồng). Thay vì giữ lại lợi nhuận cho cá nhân, Wei cho biết số tiền này được dùng để trả lương cho nhân viên và tái đầu tư vào hoạt động nghiên cứu sản phẩm.

Khi tốt nghiệp trung học, công ty của Wei đã có 11 nhân viên, trong đó có những người ngoài 30 tuổi làm việc dưới sự điều hành của một CEO tuổi teen.

Không dừng lại ở đó, nam sinh tiếp tục thành lập thêm một doanh nghiệp công nghệ mới tập trung vào các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Một trong những sản phẩm nổi bật có khả năng theo dõi chuyển động của người trượt tuyết, phân tích kỹ thuật và đưa ra hướng dẫn phù hợp theo thời gian thực.

Thiết bị này đã bán được hàng nghìn sản phẩm tại thị trường nước ngoài trước khi được giới thiệu rộng rãi tại Trung Quốc. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù còn rất trẻ, Wei vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới các hoạt động cộng đồng. Sau khi công ty có doanh thu ổn định, cậu đã quyên góp 100.000 nhân dân tệ cho ngôi trường trung học cũ nhằm xây dựng khu vực nghỉ ngơi dành cho các công nhân vệ sinh.

Theo Wei, trong thời gian học tập tại trường, cậu nhận thấy những công nhân này gần như không có không gian nghỉ ngơi phù hợp. Nhiều người phải tranh thủ ngồi tạm ở hành lang hoặc hâm nóng thức ăn bằng cách ngâm hộp cơm trong nước nóng. Chính thực tế đó đã thôi thúc cậu thực hiện khoản quyên góp như một lời cảm ơn tới những người lao động thầm lặng.

Hiện tại, Wei vẫn tiếp tục theo học đại học trong khi điều hành các hoạt động kinh doanh của mình. Thần tượng của chàng trai trẻ là Lei Jun, nhà sáng lập của Xiaomi và là một trong những doanh nhân công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Wei từng nhiều lần tìm cơ hội gặp thần tượng với mong muốn học hỏi kinh nghiệm trên con đường khởi nghiệp.

Từ một cậu học sinh phải tranh thủ làm shipper và phục vụ bàn để duy trì hoạt động startup, Wei Siyuan đã trở thành CEO của hai công ty công nghệ khi mới 19 tuổi. Hành trình của chàng trai trẻ cho thấy trong thời đại công nghệ, tuổi tác không còn là rào cản quá lớn đối với những người dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Nguồn: SCMP, Quang Minh Nhật báo