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Nam sinh 18 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc: Người mẹ bật khóc bên bờ sông Hồng, nhiều đội cứu hộ chạy đua tìm kiếm

PV - Ảnh, clip: NXH
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Chiều 11/10, nhiều đội cứu hộ và câu lạc bộ thiện nguyện có mặt tại khu vực bờ sông ở Hà Nội, triển khai tìm kiếm nam sinh 18 tuổi mất liên lạc từ tối hôm trước. Bố mẹ em cũng có mặt tại hiện trường, người mẹ bật khóc khi dõi theo từng diễn biến.

Chiều 11/10, lực lượng cứu hộ cùng các đội thiện nguyện khẩn trương tìm kiếm nam sinh 18 tuổi mất liên lạc từ tối 10/10. Tại hiện trường, bố mẹ nam sinh đứng bên bờ sông, dõi theo công tác tìm kiếm trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng.

Chứng kiến các đội cứu hộ nỗ lực rà soát khu vực sông giữa nhiều khó khăn, người mẹ không kìm được nước mắt. Hình ảnh người mẹ bật khóc bên bờ sông khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa.

Theo ghi nhận, công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do địa hình khu vực phức tạp. Nhà dân và nhà xưởng nằm san sát, bịt kín nhiều lối tiếp cận mặt nước, khiến việc triển khai phương tiện cứu hộ gặp khó khăn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, các đội cứu hộ quyết định hạ xuồng tại khu vực đền Hai Bà Trưng, phường Bạch Đằng, Hà Nội, để phục vụ công tác tìm kiếm. Trước đó, trong buổi sáng, một đội cứu hộ cũng đã triển khai hạ xuồng tại khu vực này.

- Ảnh 1.

Nhiều đội cứu hộ và câu lạc bộ thiện nguyện có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nam sinh (Ảnh: NXH)

- Ảnh 2.

Các thành viên đội cứu hộ hạ xuồng tại khu vực đền Hai Bà Trưng, phường Bạch Đằng, Hà Nội, chiều 11/10 (Ảnh: NXH)

- Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng để rà soát khu vực sông, tìm kiếm nam sinh mất liên lạc (Ảnh: NXH)

- Ảnh 4.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nhà dân và nhà xưởng nằm san sát, hạn chế lối tiếp cận mặt nước (Ảnh: NXH)

- Ảnh 5.

Các đội cứu hộ tiếp tục rà soát dọc sông trong chiều 11/10, hy vọng sớm có thông tin về nam sinh 18 tuổi (Ảnh: NXH)

- Ảnh 6.

(Ảnh: NXH)

Chia sẻ tại hiện trường, anh Cao Ngọc Tùng, thành viên Đội cứu hộ, cứu nạn Tĩnh Gia (Thanh Hóa), cho biết sau khi hoàn thành một vụ việc tại Hải Dương vào khoảng 12h, anh cùng các thành viên trong đội nhanh chóng di chuyển đến Hà Nội, phối hợp cùng nhiều đội cứu hộ tại các địa phương khác như Đội cứu hộ Hải Hòa và các câu lạc bộ thiện nguyện từ Thanh Hóa, Lào Cai để tìm kiếm nam sinh.

“Chúng tôi nhận thông tin từ gia đình, bố mẹ của cháu nên cho thuyền ra thẳng đây luôn. Hiện trông chờ vào may mắn, việc tìm kiếm còn trông chờ vào nhiều yếu tố khó nói lắm”, anh Tùng chia sẻ.

- Ảnh 7.

Nhiều thành viên các đội cứu hộ và câu lạc bộ thiện nguyện từ các địa phương nhanh chóng có mặt để hỗ trợ tìm kiếm (Ảnh: NXH)

Theo anh Tùng, các đội cứu hộ cần xác định được vị trí nam sinh xuống sông để khoanh vùng tìm kiếm. Hiện có nhiều đội cùng tham gia rà soát, phối hợp triển khai phương tiện trên sông. Việc tìm kiếm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có đặc điểm địa hình và khả năng xác định vị trí.

Trong lúc các lực lượng tiếp tục rà soát dọc sông, bố mẹ nam sinh vẫn túc trực tại hiện trường, mong ngóng từng thông tin về con. Công tác tìm kiếm hiện vẫn đang được triển khai.

- Ảnh 8.

Người nhà bật khóc bên bờ sông khi theo dõi các đội cứu hộ tìm kiếm con trai 18 tuổi mất liên lạc từ tối 10/10 (Ảnh: NXH)

Trước đó, gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm nam sinh trên mạng xã hội sau khi em rời nhà tại một khu đô thị ở Gia Lâm, Hà Nội, vào khoảng 18h50 ngày 10/10 và mất liên lạc từ thời điểm này.

Theo thông tin gia đình cung cấp, nam sinh sinh năm 2008, cao khoảng 1,72m, nặng khoảng 76kg, tóc đầu cua, khuôn mặt tròn, đầy đặn. Khi rời nhà, em mặc áo mỏng có cổ màu ghi đậm, quần đùi cotton màu xám nhạt và đi dép quai hậu màu ghi.

Gia đình tha thiết mong những người từng gặp hoặc nhìn thấy nam sinh cung cấp thông tin để hỗ trợ tìm kiếm. Trong lúc chưa có tin tức về con, người thân vẫn đang chờ đợi và hy vọng em bình an trở về.

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