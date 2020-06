Nam sinh 13 tuổi đi xe đạp "vượt" 700km theo lời rủ rê qua mạng khiến gia đình hốt hoảng

Ngày 8/6, chị Nguyễn Thị M.H. (trú xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày mất tích, gia đình đã tìm thấy em Nguyễn Trung H. (13 tuổi) đang ở tỉnh Sơn La, cách nhà khoảng 700km. Sau khi tìm thấy, sáng cùng ngày, gia đình đã ra tận nơi đón em H. về nhà an toàn.

Chị H. cho biết, trước đó vào sáng 6/6, em trai của chị là Nguyễn Trung H. đạp xe đến trường đi học như thường ngày. Đến trưa không thấy H. về, gia đình hốt hoảng đến trường tìm thì mới biết sáng cùng ngày H. không đến trường học.

Hình ảnh H. và các đặc điểm nhận dạng được gia đình đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm.

Lo sợ có điều không hay, gia đình đã lập tức trình báo cơ quan chức năng đồng thời đăng thông tin, hình ảnh và đặc điểm nhận dạng của H. lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm.

"Thời điểm em H. đi khỏi nhà thì mang theo 2 balo, đi xe đạp và chiếc điện thoại iPhone nhưng tắt máy suốt. Đến chiều 6/6, H. mở mạng ra và đăng nhập email thì gia đình mới phát hiện em đang ở Hà Nội.

Gia đình sau đó đã lập tức ra tìm kiếm em nhưng sau đó em lại tắt máy và gia đình phải nhờ rất nhiều mới tìm thấy hành trình di chuyển của em", chị H. chia sẻ.

Sau khi trích xuất các camera ở bến xe, gia đình phát hiện đường đi của H. từ Nghệ An ra tận Sơn La.

Được sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội, gia đình sau đó xác định được đường đi của H. là đi sang bến xe Mỹ Đình rồi tiếp tục bắt xe buýt và bắt xe ôm đi thẳng lên huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Quá tình tiếp nhận thông tin, gia đình lập tức gọi điện lên công an huyện Sông Mã trình báo để nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Đến ngày 7/6, qua hình ảnh H. trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã phát hiện cháu H. đang đạp xe đi trên đường thuộc khu vực huyện Sông Mã (Sơn La) nên liền ngăn lại khuyên can và đưa về trụ sở công an Sông Mã để liên lạc với người nhà.

Nhờ cộng đồng mạng, gia đình sau đó đã phát hiện H. đang đạp xe tại huyện Sông Mã (Sơn La) nên gia đình liên hệ công an nhờ giúp đỡ.

"Khi người dân phát hiện thì lúc em đi xe đạp, lúc thì em vứt lại xe và đi bộ. Người dân sau đó báo công an và đưa em về trụ sở. Người nhà sau đó đã lập tức lên Sơn La và làm thủ tục để đưa em về.

Ở công an thì em khai lý do đi ra đó là vì bị bắt cóc. Nhưng do tinh thần em cũng đang mệt mỏi nên gia đình chưa gặng hỏi nhiều. Sau này em ổn định gia đình sẽ hỏi lại", chị M. chia sẻ thêm.

Theo chị M., hiện gia đình đang nghi ngờ có người lừa em H. ra đó với mục đích xấu hoặc bắt cóc bán ra nước ngoài. Bởi H. chưa khi nào đi xa nhưng đã tự đi ra tận tỉnh Sơn La 1 cách rất dễ dàng. Có thể có người đã chỉ đường và dụ dỗ H. ra Sơn La với mục đích xấu.

Người dân sau đó phát hiện H. đang đi bộ 1 mình nên ngăn chặn lại và đưa về công an để liên lạc với gia đình.

"Trước đó H. có hay lên mạng và có lần nói với em là sẽ đi xa để kiếm thật nhiều tiền rồi về. Đêm 5/6, khi tôi không cho em lên mạng thì em giận dỗi. Đến sáng hôm sau thì bỏ đi luôn. Tôi nghĩ đã có người liên hệ rủ rê với em ấy ra đó từ trước rồi.

Trước khi đi thì mọi thông tin liên lạc qua mạng của em đều được xóa hết. Kể cả trong quá trình đi Sơn La, em cũng vứt sim, mọi thông tin trong điện thoại em đều được xóa hết cả. Gia đình thấy có điều gì đó mờ ám và uẩn khúc", chị M. nghi ngờ có người xấu rủ rê H. và mong cơ quan công an sớm làm rõ để gia đình yên tâm.