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Nam shipper ngồi nhặt từng cọng mì giữa trưa nắng sau va chạm, hành động chủ quán xứng đáng được tuyên dương

Bích Ngọc
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Hình ảnh nam shipper ngồi nhặt từng cọng mì bị đổ sau một vụ va chạm đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bên cạnh những tranh luận về cách hành xử của người liên quan, bình luận động viên từ thương hiệu cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Trong thời đại dịch vụ giao đồ ăn phát triển mạnh mẽ, việc đặt món qua ứng dụng đã trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người. Đằng sau mỗi đơn hàng được giao tận tay khách là sự vất vả của những tài xế công nghệ, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng. Vì vậy, những câu chuyện liên quan đến shipper luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một nam shipper ngồi giữa trưa nắng, lặng lẽ nhặt từng cọng mì bị đổ xuống đường sau một vụ va chạm. Theo chia sẻ của tài khoản "Cô gái hay hóng": “Hôm nay đi đổ xăng thì mình thấy một bạn nữ mặc áo trường P quẹt xe làm đổ hết đồ của một bạn shipper. Sau đó, bạn ấy chỉ quay lại nhìn rồi cười ngại, không hỏi han hay hỗ trợ gì mà đi luôn sau khi đổ xăng xong. Nhìn anh shipper lúi húi nhặt từng cọng mì mà thấy thương. Đi giao hàng vốn chẳng lãi được bao nhiêu, giờ lại có nguy cơ phải đền đơn”. Kèm theo bài đăng là hình ảnh nam tài xế cặm cụi nhặt lại số mì Ý bị rơi vãi trên mặt đất khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hình ảnh một nam shipper ngồi giữa trưa nắng, lặng lẽ nhặt từng cọng mì bị đổ xuống đường sau một vụ va chạm mà không được một câu hỏi thăm khiến nhiều người bức xúc

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử của cô gái gây ra va chạm. Không ít người cũng thương cảm cho hoàn cảnh của nam shipper khi thu nhập vốn không cao nhưng có thể phải bỏ tiền túi bồi thường cho đơn hàng gặp sự cố.

“Một tiếng làm việc chỉ kiếm được khoảng 25.000 đồng, đổ thế này chắc mất vài tiếng làm không công giữa trời nắng”; “Các bác shipper vất vả lắm, nhất là những đơn hàng giá trị cao, nên mình thường tip thêm để động viên”; “Nếu là mình chắc sẽ áy náy cả mấy tháng, không hiểu sao có thể gây ra chuyện rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra”; “Trường hợp này shipper báo lên ứng dụng có được hỗ trợ không mọi người?”,... là một số ý kiến được chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận ra số hàng bị đổ là đơn giao của thương hiệu gà rán Jollibee. Giữa hàng nghìn bình luận, phản hồi từ phía thương hiệu đã nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Cụ thể, tài khoản Jollibee để lại lời nhắn: “Cảm ơn bạn shipper đã hỗ trợ giao hàng Jollibee. Bạn đừng buồn nhé, nếu đọc được bình luận này hãy inbox cho Jollibee, chúng mình có một món quà muốn gửi tặng bạn”.

Phản hồi từ phía thương hiệu đồ ăn mà nam shipper giao hàng nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng

Lời động viên ngắn gọn nhưng đầy thiện chí của thương hiệu khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Câu chuyện cũng một lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận về cách ứng xử với lực lượng shipper - những người đang góp phần duy trì sự tiện lợi trong cuộc sống thường nhật.

Nhiều ý kiến cho rằng các ứng dụng giao hàng và đơn vị kinh doanh nên có thêm chính sách hỗ trợ tài xế trong những trường hợp gặp tai nạn, va chạm hoặc sự cố ngoài ý muốn để giảm bớt gánh nặng cho họ. Tuy nhiên, trên hết vẫn là ý thức và sự tử tế trong cách đối xử giữa người với người, bởi đôi khi chỉ một lời xin lỗi hay một hành động hỗ trợ nhỏ cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

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