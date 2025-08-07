HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nam Phi: Dùng phóng xạ chống săn trộm tê giác

ĐỖ CAO |

Đại học Witwatersrand tại Nam Phi vừa phát động chiến dịch chống săn trộm tê giác bằng cách tiêm đồng vị phóng xạ vào sừng của chúng.

Phương pháp này được cho là vô hại đối với tê giác nhưng lại có thể giúp hải quan phát hiện các vụ săn trộm sừng. 5 cá thể tê giác đã được tiêm đồng vị phóng xạ, khởi đầu cho việc sẽ tiến hành tiêm hàng loạt cho quần thể tê giác đang suy giảm. Các đồng vị phóng xạ, ngay cả ở mức độ thấp, cũng có thể được các máy dò phóng xạ tại sân bay và biên giới phát hiện, giúp bắt giữ những kẻ săn trộm và buôn bán sừng tê giác.

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế ước tính quần thể tê giác toàn cầu có khoảng 500.000 con vào đầu thế kỷ này, nhưng hiện đã giảm xuống chỉ còn khoảng 27.000.

Nam Phi có quần thể tê giác lớn nhất với khoảng 16.000 con và đang phải đối mặt với nạn săn trộm nghiêm trọng khi khoảng 500 con tê giác bị giết mỗi năm để lấy sừng.

