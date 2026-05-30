Nam NSƯT từng bốc xếp ở bến xe, sau là 'đệ tam danh hài' nổi tiếng cả nước

NSƯT Phú Quý, tên thật Huỳnh Phú Quý, sinh năm 1946 tại Long An (nay là Tây Ninh) là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu cải lương và hài kịch.

Trong thời kỳ hoàng kim của sân khấu miền Nam, ông là nghệ sĩ hiếm hoi ghi dấu ấn ở cả hai lĩnh vực, được đồng nghiệp và công chúng ưu ái gọi là “đệ tam danh hài” .

Ít ai biết trước khi trở thành nghệ sỹ nổi tiếng, ông từng có quãng thời gian dài làm công nhân bốc xếp tại Bến xe Miền Tây để mưu sinh.

Tuổi thơ nghèo khó và cơ duyên đến với sân khấu

Nghệ sỹ Phú Quý sinh ra trong gia đình đông anh em. Cha ông làm nghề chài lưới, còn mẹ bán cháo tại các gánh hát cải lương. Chính những đêm theo mẹ đến sân khấu đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong Phú Quý.

Quá mê cải lương nhưng không có tiền mua vé, ông nhiều lần phải tìm cách chui qua hàng rào, lỗ hổng quanh rạp để được nghe hát. Không qua trường lớp đào tạo bài bản, Phú Quý học nghề bằng cách nghe rồi ghi nhớ từng câu vọng cổ, từng làn điệu của các nghệ sỹ đi trước.

Sau này, ông đã được các anh dẫn đi hát ở đình, chùa, miếu. Vì còn ít tuổi nên Phú Quý thường đảm nhận các vai đào. Có lần hát bài Tình mẫu tử cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu, Phú Quý khiến nhiều khán giả xúc động đến rơi nước mắt. Khi mới 16 tuổi, ông quyết định theo các đoàn hát rong và từng được gọi là ''thần đồng''.

Tuy nhiên, cuộc đời nghệ sỹ của ông không trải hoa hồng. Vì nhớ gia đình, ông bỏ đoàn hát trở về quê. Sau nhiều lần theo các gánh hát khác nhau, đến năm 1975, ông tạm gác đam mê nghệ thuật để kiếm sống bằng nghề công nhân vận tải.

Công nhân bến xe và bước ngoặt đổi đời thành “đệ tam danh hài”

Quãng thời gian làm việc tại Bến xe Miền Tây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của NSƯT Phú Quý. Hằng ngày, ông tham gia bốc xếp, vận chuyển hàng hóa để nuôi sống bản thân. Thế nhưng tình yêu nghệ thuật chưa bao giờ tắt.

May mắn đến khi đơn vị nơi ông công tác thành lập đội văn nghệ quần chúng. Nhờ năng khiếu sẵn có, Phú Quý liên tục giành huy chương vàng tại các hội diễn phong trào và nhiều lần xuất hiện trên truyền hình.

Chính những lần biểu diễn ấy đã lọt vào mắt xanh của nghệ sỹ Kim Cương. Khi biết đến tài năng của ông, nữ nghệ sỹ nổi tiếng đã cho người tìm đến tận Bến xe Miền Tây để mời về đoàn.

Đó trở thành bước ngoặt lớn đưa Phú Quý trở lại con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong những năm sân khấu cải lương phát triển rực rỡ, Phú Quý là gương mặt quen thuộc bên cạnh những tên tuổi lớn như Minh Vương, Lệ Thủy, Út Bạch Lan, Thanh Sang hay Diệp Lang.

Ông tham gia hàng trăm vở cải lương và kịch hài, trong đó nổi bật có Tìm lại cuộc đời, Ánh lửa rừng khuya, Khách sạn hào hoa... Đặc biệt, vai diễn trong vở Nàng Xê Đa đã đưa tên tuổi Phú Quý phủ sóng khắp cả nước với hơn 1.000 suất diễn.

Khi cải lương dần thoái trào, nhiều nghệ sĩ buộc phải tìm hướng đi mới. Phú Quý chuyển sang tấu hài và nhanh chóng tìm được chỗ đứng nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng cùng khả năng ứng biến linh hoạt.

Một thời, ông cùng NSƯT Bảo Quốc, Duy Phương và cố nghệ sĩ Văn Chung được khán giả mệnh danh là "Tứ đại danh hài" Sài Gòn, chạy hàng chục suất diễn mỗi đêm. Chính giai đoạn này đã giúp ông được khán giả gọi bằng danh xưng “đệ tam danh hài”.

Sự nghiệp bền bỉ của ông được ghi nhận khi năm 2019, Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hạnh phúc tuổi xế chiều bên người vợ kém 22 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, cuộc đời riêng của NSƯT Phú Quý cũng trải qua không ít sóng gió. Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông có 5 người con.

Gần 20 năm trước, ông gặp bà xã hiện tại là Hoàng Diệu, người kém ông 22 tuổi. Dù không tổ chức đám cưới, cả hai vẫn gắn bó bền chặt suốt gần hai thập kỷ.

Vợ ông không hoạt động nghệ thuật nhưng luôn đồng hành cùng chồng. Từ việc chuẩn bị trang phục, trang điểm, chăm sóc sức khỏe đến theo sát mỗi chuyến lưu diễn, bà đều tận tình lo liệu.

Ở tuổi U80, NSƯT Phú Quý vẫn giữ được tinh thần lạc quan và tình yêu nghề. Ông nhiều lần thừa nhận chính sự chăm sóc, thấu hiểu của người vợ kém 22 tuổi là nguồn động lực giúp mình luôn trẻ trung, yêu đời và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.