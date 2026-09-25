Nam NSƯT từ Mỹ nói thẳng: "Bây giờ nghệ sĩ sống nhờ show hội chợ"

"Nghệ sĩ chúng tôi hiện tại còn có show là còn được khán giả thương, được Tổ nghiệp đãi" – Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, tại kênh Cúc Phương – Chuyện sân khấu, NSƯT Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã nói thẳng về hiện trạng của sân khấu hiện tại.

Anh nói: "Trong thời điểm này, tình hình rất khó khăn, đâu còn cảnh đại nhạc hội như hồi xưa nữa, sân khấu cũng ít sáng đèn. Tôi nói thẳng, bây giờ nghệ sĩ sống nhờ đi show hội chợ, tiệc tùng chứ để diễn đại nhạc hội như hồi xưa là không có.

Hồi xưa tôi nhớ các bầu show thường làm đại nhạc hội, một ngày nghệ sĩ chúng tôi chạy 3, 4 show đại nhạc hội là chuyện bình thường, nhất là mùa Tết. Bây giờ làm gì còn cảnh đó.

Nghệ sĩ chúng tôi hiện tại còn có show là còn được khán giả thương, được Tổ nghiệp đãi. Tôi thì may mắn được khán giả miền Bắc lẫn miền Nam, miền Trung thương nên đắt show, đi khắp miền.

Có lẽ do tính tôi nhẹ nhàng, thân thiện, không chảnh kiểu ngôi sao. Tôi gặp khán giả rất hồ hởi, nên khán giả thương tôi, rồi bầu show thương tôi, mời tôi đi hát. Được đi hát để phục vụ khán giả là vui lắm rồi".

Về việc chọn Hà Nội làm địa điểm mở công ty riêng, Kim Tiểu Long chia sẻ: "Ai cũng nghĩ tôi là người miền Nam thì mở công ty ở miền Nam. Nhưng tôi lại ra miền Bắc mở công ty.

Mọi thứ đều có nhân duyên và cái gì đến thì sẽ đến. Tôi ra ngoài Bắc hát được mọi người thương, các anh lớn giàu có cũng thương tôi nên tạo điều kiện, hỗ trợ cho tôi.

Các anh coi tôi như người em trong gia đình, giống như tôi có một gia đình thứ hai ngoài miền Bắc. Các anh giúp đỡ, hỗ trợ tôi về tài chính lẫn quản lý. Nhờ thế, tôi có một công ty về giải trí – truyền thông ở miền Bắc.

Bản thân tôi đã đi qua nhiều vùng miền. Tôi đi diễn từ Nam ra Bắc, từ trong ra ngoài nước và tiếp nhận được các loại hình văn hóa dân gian của dân tộc như cải lương, tuồng cổ, hát bội, hát bài chòi, hát xẩm, chèo, quan họ…

Tôi rất yêu và quý những lời ca tiếng hát đó. Tôi đến Bắc Ninh mê các liền anh liền chị hát. Tôi thương và thích các làn điệu đó lắm. Vì thế, tôi ấp ủ được lan truyền, phát huy những làn điệu cổ truyền đó trên sân khấu".