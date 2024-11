Nam NSƯT tiết lộ mối quan hệ với Thượng úy, ca sĩ Thu Hường: "Cái đêm ở Than Uyên tôi được gần Hường nhiều hơn"

"Trong một chuyến thiện nguyện cùng các nghệ sĩ đến Than Uyên, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng nơi đây, cùng với sự thân thiện và nhiệt tình của con người. Khi trở về Hà Nội, đọc bài thơ của nhà thơ Khánh Dương, những kỷ niệm lại ùa về và tôi có ý định chuyển thể bài thơ thành một tác phẩm âm nhạc để tặng Than Uyên, Lai Châu. Không ngờ, ngay từ bản demo, phản hồi của khán giả và mọi người lại rất tích cực và yêu thích. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn đầu tư tâm huyết để quay lại Than Uyên, thực hiện ghi hình cho sản phẩm âm nhạc này", Thu Hường nói.