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Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi

Kim Linh
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Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh, NSƯT này ghi dấu ấn qua những vai diễn lam lũ, khắc khổ.

“Người đàn ông khổ nhất màn ảnh Việt”

NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội, là con út trong gia đình có 8 người con. Cha ông là NSƯT Lại Phú Cương, nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua vai bác cả Thuận trong bộ phim kinh điển Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Phú Đôn sớm bén duyên với sân khấu. Năm 6 tuổi, ông đã tham gia hai vở kịch nói tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Phú Đôn từng dự định theo học ngành công an. Tuy nhiên, đúng thời điểm Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển sinh lớp đào tạo diễn viên trẻ, ông quyết định thử sức và trở thành thành viên khóa đào tạo đầu tiên của nhà hát. Cùng thế hệ với ông có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Khánh, NSND Trung Anh, NSND Lan Hương.

Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi - Ảnh 1.

Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi - Ảnh 2.

Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi - Ảnh 3.

NSƯT Phú Đôn là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim VTV

Hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phú Đôn tạo dựng dấu ấn riêng bằng lối diễn tự nhiên, chân thực. Những nhân vật có số phận éo le, người nông dân nghèo khó hay những người đàn ông chịu nhiều thiệt thòi trở thành dạng vai gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ. Ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Đất và người, Tivi về làng, Ma làng, Bão qua làng, Hai bình làm thủy điện, Hoa hồng trên ngực trái... cùng các phim điện ảnh như Quỷ nhập tràng, Tết ở làng địa ngục.

Nhắc đến danh xưng "người đàn ông khổ nhất màn ảnh Việt", NSƯT Phú Đôn cho biết ông chưa bao giờ chạnh lòng hay cảm thấy thiệt thòi vì ngoại hình gầy gò khiến bản thân ít có cơ hội đảm nhận những vai chính diện hào hoa. Trái lại, nam nghệ sĩ xem đây là lợi thế riêng và tự hào khi diện mạo ấy trở thành thương hiệu của mình.


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"Vai chính, vai phụ, vai sang, vai hèn với tôi không quan trọng. Tôi quan tâm là đạo diễn muốn gửi gắm điều gì vào vai diễn đó. Tôi quan niệm, dù chỉ là vai diễn xuất hiện trong 5-7 phút nhưng cũng phải làm cho khán giả ấn tượng và ghi lại dấu ấn", ông chia sẻ.

Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi - Ảnh 4.

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn

NSƯT Phú Đôn kết hôn ở tuổi 45 với bà xã Hồng Vân, người kém ông 25 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Dù có khoảng cách tuổi tác, cả hai vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống. Sau hơn 20 năm gắn bó, vợ chồng nam nghệ sĩ có hai người con, một trai và một gái. Hiện gia đình nam nghệ sĩ sinh sống tại phố Thụy Khuê, Hà Nội. 

Sau nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Phú Đôn đã nghỉ hưu với mức lương hưu khoảng 7,5 triệu đồng/tháng. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân có lối sống giản dị nên khoản tiền này đủ để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ông vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, nhận lời tham gia các dự án phim khi có vai diễn phù hợp để giữ cho tinh thần luôn tươi trẻ.

Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi - Ảnh 5.

Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi - Ảnh 6.

NSƯT Phú Đôn và vợ kém 25 tuổi

Mỗi ngày, NSƯT Phú Đôn giữ thói quen nhâm nhi cà phê và đọc sách để làm giàu vốn sống, nuôi dưỡng cảm xúc diễn xuất. Ông chủ động phụ giúp vợ quán xuyến việc gia đình, từ nấu nướng, lau dọn, giặt giũ đến chăm sóc, đưa đón và hướng dẫn các con học tập. Những lúc rảnh rỗi, nam diễn viên cùng gia đình đi du lịch ngắn ngày hoặc đưa các con về thăm quê ngoại, tận hưởng khoảng thời gian sum vầy. 

Ở tuổi U70, hạnh phúc với NSƯT Phú Đôn là có người vợ luôn thấu hiểu, thông cảm cho công việc diễn xuất, có con ngoan đủ nếp đủ tẻ, “cuộc sống dẫu chẳng giàu có gì nhưng vẫn sung túc, ấm no, bình yên và vui vẻ".

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM

Tags

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lương hưu

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