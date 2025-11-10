Nam NSƯT 46 tuổi: "Đừng cấm đoán"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Ngọc, người được mệnh danh là Hoa hậu Bolero.



Tại chương trình tuần này, Mỹ Ngọc và NSƯT Đại Nghĩa cùng bàn luận và chủ đề: "Kiểm soát nội dung trẻ em trên mạng xã hội như thế nào?"

Mỹ Ngọc

Mỹ Ngọc nói: "Tôi cho rằng mạng xã hội hiện nay là công cụ hữu ích giúp người trẻ tiếp cận tri thức và học ngoại ngữ, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trẻ em và học sinh cần được định hướng khi sử dụng mạng xã hội, bởi đó là con dao hai lưỡi.

Bên cạnh mặt tích cực là kho kiến thức mở, mạng xã hội cũng chứa không ít nội dung độc hại.

Nhiều clip bạo lực, bạo hành xuất hiện trong phần gợi ý, phụ huynh không hề chủ động mở mà hệ thống tự đề xuất. Trẻ em xem những nội dung này lâu dần sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, thậm chí có thể bắt chước hành vi tiêu cực".

MC Đại Nghĩa đồng tình: "Internet mang đến sự tiện lợi khi chỉ cần ngồi một chỗ là có thể kết nối khắp thế giới. Tuy nhiên, tôi cũng nhìn nhận mặt trái của môi trường này khi người dùng, thậm chí cả người lớn cũng thường bị cuốn vào các nội dung tiêu cực do tò mò hoặc do thuật toán đề xuất.

Đại Nghĩa

Nếu gặp clip nói về triết học, ta lướt qua. Nhưng thấy cảnh cãi nhau, tranh luận gay gắt thì lại dừng lại xem. Với trẻ nhỏ, sự tò mò ấy còn mạnh hơn, khiến các em dễ bị thu hút và ảnh hưởng".

Mỹ Ngọc nói thêm: "Lứa tuổi tiểu học và đầu trung học là giai đoạn trẻ dễ bị tác động nhất, nguy hiểm hơn là khi trẻ xem nội dung tiêu cực và cho rằng "người khác làm được thì mình cũng có thể làm theo.

Nhiều phụ huynh chưa kịp định hướng, khiến trẻ hiểu sai rằng những hành động bạo lực là điều được chấp nhận.

Khi được hỏi liệu sau này có con, có cho con tiếp cận mạng xã hội sớm không, Mỹ Ngọc nói thẳng: "Không có cha mẹ nào túc trực 24/24 khi con dùng điện thoại. Quan trọng là phải định hướng trước, giúp con biết cái gì nên xem và cái gì không. Nếu chỉ cấm đoán, con sẽ càng tò mò và tìm cách xem lén.

Mạng xã hội, nếu được sử dụng đúng cách, vẫn là môi trường tốt để trẻ thể hiện năng khiếu và phát triển bản thân".

Về phía Đại Nghĩa, anh nói: "Việc cấm hoàn toàn trẻ dùng mạng xã hội không còn hiệu quả trong thời đại này. Cha mẹ chỉ có thể kiểm soát con vài năm đầu đời, còn sau đó, dù có cấm thế nào, trẻ vẫn tìm được cách tiếp cận.

Nam nghệ sĩ khuyên các bậc phụ huynh: "Nếu không muốn con lớn lên cùng những ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, cha mẹ cần quan tâm và đồng hành cùng con. Không phải để cấm đoán, mà là để quan sát, định hướng và giúp con biết tự bảo vệ chính mình. Đừng cấm đoán con cái!".



