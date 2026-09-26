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Nam NSƯT 46 tuổi cưới vợ lần 3: Sống 2 năm trong căn hộ 14 tỷ, nay bất ngờ rao bán

Phác Thái Anh
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Cơ ngơi của nam NSƯT tọa lạc ở Hà Nội, gây ấn tượng với thiết kế tân cổ điển sang xịn.

NSƯT Ngọc Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt ở những vai phản diện và nhân vật chính luận. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng, gây ấn tượng bởi lối diễn xuất giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái kém 7 tuổi là diễn viên Thùy Anh. Ở tuổi 46, anh vừa tổ chức đám cưới với người bạn đời, khép lại hành trình tình cảm bằng một bến đỗ viên mãn. Trước khi chính thức về chung nhà, cặp đôi đã có hơn 2 năm gắn bó trong một căn hộ hạng sang trị giá 14 tỷ đồng tại Hà Nội, sở hữu không gian sống sang trọng, tinh tế và đậm tính nghệ thuật.

Trước thời điểm diễn ra đám cưới, cụ thể vào cuối tháng 5 vừa qua, NSƯT Ngọc Quỳnh đã đăng tải thông tin nhượng lại căn hộ sang trọng này. Không gian bên trong gây chú ý bởi thiết kế đẹp mắt, cầu kỳ nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi. Chính bởi tổ ấm đã được đầu tư chỉn chu và sở hữu diện mạo ấn tượng, vậy nên trước thông tin nhượng nhà, nhiều người không khỏi “đồn đoán” rằng vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh có thể sẽ chuyển tới một cơ ngơi mới cũng xịn xò, đẹp mắt chẳng kém.

NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 1.
NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Khám phá toàn cảnh căn hộ bạc tỷ của vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh

Căn hộ của vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh có diện tích 125m² thông thủy, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Tổ ấm gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách sang trọng, đậm chất châu Âu, sử dụng gam trắng làm chủ đạo kết hợp sàn gỗ nâu trầm cùng hệ thống nội thất cao cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều mảng gương và kính được bố trí khéo léo từ trần nhà đến các hệ tủ giúp tăng hiệu ứng phản chiếu, khiến tổng thể thêm rộng thoáng và lung linh.

Phòng khách được thiết kế theo kiểu không gian mở, liền mạch với khu vực bếp và bàn ăn, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện cho sinh hoạt. Nội thất mang hơi hướng tân cổ điển với những đường nét mềm mại, sang trọng nhưng không quá nặng nề. Điểm nhấn nổi bật phải kể đến hệ đèn chùm pha lê kết hợp cùng phần trần kính phản chiếu ánh sáng, khiến phòng khách trở nên lộng lẫy, lung linh. Trong bài đăng nhượng lại căn hộ, NSƯT Ngọc Quỳnh cho biết sẽ để lại toàn bộ nội thất bên trong. Điều này đồng nghĩa chủ nhân mới có thể tiếp quản gần như trọn vẹn một không gian đã được đầu tư và hoàn thiện chỉn chu, từ kiến trúc đến từng món đồ nội thất.

NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 3.
NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 4.

Không gian bếp trong căn hộ của NSƯT Ngọc Quỳnh nổi bật với hệ tủ trắng thanh lịch, kết hợp cùng mặt bàn vân đá màu đen tạo hiệu ứng tương phản bắt mắt. Nhờ thiết kế mở liền mạch với phòng khách, khu vực nấu nướng vừa thoáng đãng vừa thuận tiện cho sinh hoạt. Trong lúc chuẩn bị bữa ăn, gia chủ vẫn có thể hướng tầm mắt ra phòng khách, vừa nghe nhạc, thư giãn vừa có thể trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình.

NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 5.
NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 6.

Không gian sinh hoạt chung đã đẹp và sang xịn, vậy nên những khu vực nghỉ ngơi trong nhà cũng chẳng hề kém cạnh. Phòng ngủ sở hữu hệ cửa kính rộng, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác thoáng đãng, rộng rãi. Từ nội thất đến cách bài trí đều được thiết kế đồng bộ theo phong cách tân cổ điển, hài hòa với kiến trúc tổng thể. Gam trắng kết hợp cùng sàn gỗ nâu trầm tạo nên vẻ sang trọng nhưng vẫn ấm cúng, dễ chịu. Trong phòng, vợ chồng nam nghệ sĩ còn bố trí một chậu cây xanh cỡ lớn, vừa tạo điểm nhấn cho không gian vừa mang thêm sắc xanh, giúp phòng ngủ trở nên mềm mại và gần gũi với thiên nhiên hơn.

NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 7.
NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 8.
NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 9.

Phòng ngủ của con cũng sở hữu hệ cửa kính lớn tương tự, vừa đón ánh sáng tự nhiên vừa giữ được sự đồng điệu trong phong cách thiết kế với toàn bộ căn hộ. Không gian được bài trí theo hướng nhẹ nhàng, đáng yêu với hệ tủ lớn để trưng bày những món đồ decor xinh xắn, tạo nên vẻ thơ mộng và sinh động. Giường ngủ, tủ đồ cùng khu vực bàn học được sắp xếp hài hòa, hợp lý, vừa đảm bảo công năng vừa giúp căn phòng luôn gọn gàng, thoáng mắt.

NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 10.
NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 11.
NSƯT Ngọc Quỳnh cưới vợ lần 3 và rao bán căn hộ 14 tỷ tại Hà Nội - Ảnh 12.
Nam nghệ sĩ Việt đình đám bán nước giặt rửa khắp cả nước, ở biệt thự 21 tỷ
Tags

Ngọc Quỳnh

căn hộ sang trọng

tân cổ điển

sao Việt

rao bán

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