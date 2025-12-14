Nam NSND nổi tiếng cả nước, U80 mới công khai “nửa kia” trên truyền hình, đi diễn về đến nhà là “vợ ơi, tiền đây”

“Huyền thoại nhạc đỏ”

NSND Trung Đức sinh năm 1952, được biết đến là ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc đỏ, từng thể hiện thành công nhiều bài hát đi cùng năm tháng như Chào em cô gái Lam Hồng, Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, Ta ra trận hôm nay, Chiếc gậy Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Chân quê,…

NSND Trung Đức

Nam nghệ sĩ từng đi bộ đội, lái xe tăng ở Trường Sơn trước khi tham gia con đường nghệ thuật. Sau đó, ông theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Tốt nghiệp ra trường, nam nghệ sĩ về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, rồi chuyển sang Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đến khi nghỉ hưu.

Ông và NSND Thu Hiền là cặp song nổi tiếng của dòng nhạc đỏ trong thập niên 1970 đến 1990. “Đi đâu, từ miền Nam ra Bắc khán giả đều yêu thích dòng nhạc tôi hát. Lúc tôi đi hát thú thật là bồi dưỡng rất ít nhưng cái vinh dự nhất là khi hát một bài hát thì được khán giả vỗ tay và yêu cầu hát lại”, NSND Trung Đức chia sẻ trong chương trình Khách sạn 5 sao.

NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền là cặp song ca ăn ý, thể hiện thành công nhiều ca khúc cách mạng

Không chỉ sở hữu giọng ca truyền cảm, nam NSND sáng tác các ca khúc Em đi chùa Hương, Chân quê, Gọi em, Nhớ về hội Lim. Trong đó, ca khúc ca khúc Gọi em của NSND Trung Đức dựa trên giai điệu Khan Tây Nguyên đã nhận được Huy chương Vàng tại Hội diễn ca nhạc toàn quốc năm 1996 tại Cần Thơ.

Với những đóng góp, cống hiến trong nghệ thuật, ông được phong tặng danh hiệu NSND năm 2007.

Cuộc sống an yên ở tuổi U80

Năm 2024, tại chương trình Khách sạn 5 sao, lần đầu tiên NSND Trung Đức giới thiệu vợ mình với công chúng. NSND Trung Đức cho biết ông gặp vợ Phạm Phương cách đây hơn 40 năm, bén duyên sau một buổi gặp gỡ bạn bè tại nhà vợ. Nam ca sĩ cảm mến vợ ngay từ lần gặp đầu tiên, về chung một nhà sau 5 năm tìm hiểu.

Ông cho biết vợ là người đảm đang, chăm chút cho chồng con từng chút một. “Bà xã tôi rất đẹp và nấu ăn ngon. Mặc dù có chồng là nghệ sĩ, đi công tác xa liên tục nhưng không ghen tuông. Chúng tôi hiểu nhau từ thời trẻ nên về già bình yên bên nhau”, nam ca sĩ cho biết.

Hai vợ chồng NSND Trung Đức có 4 người con, 3 trai 1 gái, hiện sống cùng con gái và các cháu. Vợ và các con đã cùng NSND Trung Đức vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, trong đó có hai lần ông ốm nặng.

NSND Trung Đức và vợ có hơn 4 thập kỷ gắn bó

Bà Phạm Phương cho biết NSND Trung Đức là người luôn tin tưởng để vợ quản lý tài chính, không ngại nói lời ngọt ngào và tặng quà cho đối phương. Câu cửa miệng của nam nghệ sĩ là: “Em thích gì thì cứ mua”.

“Thường đi diễn hay đi làm về, chạy về đến cửa, cởi giày ra là anh ấy bảo tiền đây vợ ơi, cát sê đưa luôn nhưng chắc có quỹ đen. Nên tôi chỉ cần yêu cầu mua xe máy là bỏ tiền mua ngay hoặc mua bất cứ cái gì cũng được, nói chung là rất chiều vợ”, vợ nam nghệ sĩ tiết lộ.

Về hưu, NSND Trung Đức vẫn tham gia biểu diễn và giảng dạy, dành thời gian ở nhà chơi với cháu, trò chuyện với vợ và đọc sách. Hàng ngày ông dậy từ 4h sáng, đến 6h đi ăn sáng, cà phê với bạn bè. Nam ca sĩ tập thể thao khoảng 1 tiếng đồng hồ và luyện thanh 30 phút mỗi ngày để duy trì giọng hát tốt, lên được nốt cao.

NSND Trung Đức còn dạy riêng miễn phí cho những học trò đam mê ca hát. Ông cho rằng đây là cách luyện tập cho bản thân và nhận về niềm vui khi học trò có thể hát hay, hát có cảm xúc.

“Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mặc dù con cháu cũng biếu đồng quà tấm bánh nhưng ngoài đồng lương hưu, tôi còn kiếm được cát sê biểu diễn. Nói chung là tôi sống vui, sống thoải mái từ những đồng tiền mà tôi kiếm được, chưa phải phiền đến con cháu”, giọng ca Chào em cô gái Lam Hồng từng chia sẻ.

