Nam NSND đã xây xong phần mộ cho vợ quá cố qua đời ở tuổi 64, xúc động 3 tiếng "bạn đời ơi"

Sau khi vợ qua đời, nghệ sĩ dành thời gian lo liệu và xây dựng phần mộ cho người bạn đời.

Hơn 1 tháng trước, NS Tạ Minh Tâm thông báo tin buồn vợ là NS Bạch Vân đã qua đời, hưởng thọ 64 tuổi. Từ đó tới nay, nghệ sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh, dòng trạng thái nhắc tới vợ quá cố.

Mới đây, NSND Tạ Minh Tâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh trong một dịp đặc biệt của gia đình. Sau thời gian lo liệu nơi an nghỉ cho người bạn đời quá cố, nghệ sĩ tổ chức lễ cúng và gửi lời mời đến người thân, bạn bè.

Trên trang cá nhân, NSND Tạ Minh Tâm đăng tải loạt hình ảnh về khu mộ của người vợ quá cố. Nghệ sĩ viết lời nhắn đầy tình cảm: "Bạn đời ơi. Bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong". Theo chia sẻ của nghệ sĩ, công việc đã được tổ chức xong vào ngày 14/8.

NS Tạ Minh Tâm đã xây xong phần mộ cho vợ quá cố là NS Bạch Vân. Ảnh: FBNV

Sau thời gian lo liệu nơi an nghỉ cho người bạn đời quá cố, nghệ sĩ tổ chức lễ cúng và gửi lời mời đến người thân, bạn bè. Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được nghệ sĩ chia sẻ cho thấy khu mộ của nghệ sĩ Bạch Vân được gia đình xây dựng trong một không gian xanh mát, có mái che và di ảnh của bà. Người thân cũng có mặt để thực hiện các nghi thức tưởng niệm.

NSND Tạ Minh Tâm xuất hiện cùng với người thân thực hiện nghi thức trước phần mộ của vợ. Đặc biệt, cách nghệ sĩ gọi người bạn đời là "Bạn đời ơi" trong bài đăng cho thấy sự gắn bó và nỗi nhớ dành cho bà vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của ông.

NSND Tạ Minh Tâm cùng người thân thực hiện nghi thức trước phần mộ của vợ. Ảnh: FBNV

Sau khi vợ qua đời, NSND Tạ Minh Tâm vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên trang cá nhân. Mới đây, nghệ sĩ đăng tải hình ảnh cả nhà cùng tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại tại một nhà hàng. Đính kèm bức ảnh, ông viết: "Bà vẫn cùng cả nhà mừng sinh nhật cháu ngoại".

Đáng chú ý, trong bức ảnh, một thành viên trong gia đình cầm trên tay khung hình có ảnh nghệ sĩ Bạch Vân. Hình ảnh này cùng dòng chia sẻ của NSND Tạ Minh Tâm khiến nhiều người xúc động. Dù người bạn đời đã qua đời, hình bóng của bà vẫn được gia đình lưu giữ và hiện diện trong những dịp sum họp, những khoảnh khắc quan trọng của các thành viên.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ vẫn đăng tải hình ảnh, dòng trạng thái nhắc tới vợ quá cố. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Bạch Vân và NSND Tạ Minh Tâm có hơn 40 năm đồng hành. Hai người quen nhau từ thời sinh viên khi cùng sống trong khu ký túc xá, sau đó kết hôn và có hai con gái. Bạch Vân từng hoạt động trong lĩnh vực sân khấu nhưng sau khi lập gia đình, bà dần lui về phía sau, dành phần lớn thời gian chăm sóc chồng con và trở thành hậu phương để Tạ Minh Tâm yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Tháng 7/2026, nghệ sĩ Bạch Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của bà để lại khoảng trống lớn đối với gia đình và những người thân thiết. Trong những ngày tang lễ, NSND Tạ Minh Tâm cùng hai con gái túc trực bên linh cữu, tiễn biệt người bạn đời sau hơn bốn thập kỷ gắn bó.