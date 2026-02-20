Nam NSND 87 tuổi 70 năm ở thuê, lo lắng bị lấy lại nhà, không biết sẽ ở đâu

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhà NSND Hùng Minh để chúc Tết. Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ với NSND Hùng Minh: "Năm nay nhóm chúng con được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ nên có thêm kinh phí để thăm các cô chú nghệ sĩ.

NSND Hùng Minh

Con phải nói rõ đây là kinh phí của các mạnh thường quân hỗ trợ và gửi lời cảm ơn tới họ. Rất nhiều mạnh thường quân gửi tiền về giúp các cô chú, có thêm hai nghệ sĩ giấu mặt không muốn nói tên.

Chúng con đi thăm được mấy chục cô chú nghệ sĩ và hậu đài, biếu chút quà Tết, lì xì chút tiền giúp các cô chú có năm mới ấm no".

NSND Hùng Minh nghẹn ngào chia sẻ về tình hình khó khăn hiện tại của ông ở tuổi: "Tôi đang vô cùng lo lắng. Suốt 70 năm qua tôi đi hát đều ở nhà thuê nhà mướn, chưa bao giờ có được cái nhà của mình.

Thời còn trẻ, tôi cũng có tiền mua nhà, nhưng không mua vì nghĩ mình nay đây mai đó đi hát khắp nơi, mua cũng không ở. Tới ngày tôi ít đi hát lại, cần nơi ở cố định, cần căn nhà để ở thì lại hết điều kiện, không còn tiền mua nhà nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn đang ở nhà thuê.

Nhưng bây giờ tôi không còn tiền thuê nhà nữa, cả hai vợ chồng đều già, đi làm khó khăn, không đủ kinh tế để thuê nhà. Tôi đang lo lắng vô cùng, không biết sắp tới sẽ lấy tiền ở đâu ra để trả tiền nhà. Có thể tôi sẽ không có nhà ở. Vợ chồng tôi chưa biết sẽ ở đâu".

NSND Hùng Minh là một gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương Nam Bộ, được biết đến rộng rãi qua những vai kép độc và kép mùi có chiều sâu tâm lý tại các đoàn hát danh tiếng như Thanh Minh - Thanh Nga.

Thay vì chọn lối diễn phô trương, ông chinh phục khán giả bằng phong cách đĩnh đạc, điềm đạm và khả năng xử lý đài từ sắc sảo, đặc biệt là trong các vai tướng cướp hay bạo chúa. Suốt nhiều thập kỷ làm nghề, ông đã để lại dấu ấn đậm nét qua các vở diễn kinh điển như Tiếng trống Mê Linh hay Bên cầu dệt lụa, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ thực lực không cần đến hào quang của vai kép chính để tỏa sáng.

Dù trải qua nhiều thăng trầm của loại hình nghệ thuật truyền thống, ông vẫn duy trì sự tận tụy với nghề, được đồng nghiệp kính trọng nhờ thái độ làm việc nghiêm túc và lối sống giản dị.