Nam NSND 80 tuổi không dám ăn một món: "Các con không cho tôi ăn"

Mới đây, NSND Thanh Điền và con cái đã tổ chức ăn tất niên tại nhà riêng. Ngồi bên bàn tiệc tất niên, nam NSND nghẹn ngào tâm sự:



"Hôm nay là ngày cuối năm, nhiều nơi tổ chức tất niên nên gia đình tôi cũng làm bữa lẩu Thái này, coi như bữa ăn tất niên.

NSND Thanh Điền

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày Thanh Kim Huệ mất gia đình tôi không ăn lẩu Thái. Tôi không dám ăn lẩu Thái vì hồi còn sống Thanh Kim Huệ rất thích món này. Bởi vậy, các con không cho tôi ăn lẩu Thái, sợ tôi ăn lại nhớ Thanh Kim Huệ.

Hôm nay ngồi bên nồi lẩu Thái ăn như thế này, tôi nhớ Thanh Kim Huệ vô cùng. Lúc Thanh Kim Huệ còn sống, dịp cuối năm là gia đình tôi tất bật lắm, mua sắm đồ nọ đồ kia, sắm nồi niêu xoong chảo, bánh kẹo, sắm đủ thứ để lo cho cái Tết của gia đình.

Giờ Thanh Kim Huệ không còn nhưng gia đình vẫn đi mua sắm, mua cái nồi, cái chảo mới và mỗi lần mua thì lại nhắc về hồi Thanh Kim Huệ còn sống. Các con tôi mỗi lần mua gì cũng bảo: "Nhớ mẹ quá".

Thôi thì cuối năm tôi nói chuyện vui thôi để tiễn năm cũ đi, tiễn những điều chưa hài lòng, chưa vui lắm để năm mới đón niềm vui mới, sung túc hơn cho gia đình.

Quần áo, đồ đạc gia đình cũng vậy, dùng nhiều thì gom lại rồi đem cho đi để mua đồ mới.

Hồi xưa tôi làm sân khấu, tôi nhiều lời, mau mồm mau miệng lắm, nói gì cũng nhiều chữ. Lâu rồi không làm sân khấu nữa nên tôi như bị lụi nghề, nói gì cũng không nhớ, quên câu nọ chữ kia, ngôn từ vơi cạn đi. Tôi mong khán giả thông cảm cho tôi.

Nhưng ở tuổi tôi thế này mà còn nhớ những chuyện kỷ niệm xưa là tốt lắm rồi. Có một việc chắc sắp tới tôi phải làm, là hồi ký về cuộc đời hoạt động của Thanh Kim Huệ, phải vất vả đi kiếm tiền ra sao để lo cho gia đình, chồng con.

Nghề của chúng tôi là ca hát. Tôi thì biết đóng phim nữa. Hồi đó chúng tôi hoạt động dữ dội lắm, bằng mọi cách phải có tiền để lo cho lúc về già không làm việc được nữa, bị đào thải bởi lớp trẻ. Đó là quy luật tre già măng mọc".