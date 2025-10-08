Nam nhạc sĩ xin tòa miễn truy cứu án tù cho người gây ra cái chết của mẹ mình là ai?

Ca nhạc sĩ A Tuân đang chuẩn bị làm đám giỗ lần thứ 2 cho mẹ - người ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống cũng như con đường nghệ thuật của anh. A Tuân cho biết, anh đã hoàn thiện nơi an nghỉ trang nghiêm, tươm tất cho mẹ như một cách thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn.

Nói về biến cố mất mẹ gần 2 năm trước, nam nhạc sĩ tâm sự: " Người đàn ông gây ra tai nạn khiến mẹ tôi qua đời vốn bị tòa định án 10 năm tù nhưng tôi cùng gia đình đã xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông ấy. Gia đình tôi lựa chọn tha thứ và buông bỏ oán hận.

Là người học đạo, tôi hiểu mọi chuyện đều có nhân quả. Dù thương, dù buồn, nhưng điều quan trọng là biết chấp nhận và hướng thiện", A Tuân chia sẻ. Anh cũng tiết lộ, người gây tai nạn sau đó đã cạo đầu như một cách sám hối và chuộc lại lỗi lầm.

Ca nhạc sĩ A Tuân.

Hỏi anh được gì với quyết định đó, anh cười cho biết, ca khúc "Lệ ngang trời" do anh sáng tác, sau 8 tháng hiện vẫn đang giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng âm nhạc của Zing Chart MP3 và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, được rất nhiều người yêu thích chính là sự phù hộ của mẹ, sự bù đắp của bề trên dành cho mình.

Anh nói, cùng lúc có đến 4 phiên bản của bài hát này đang thịnh hành (lên xu hướng) trên Tiktok với hàng triệu lượt yêu thích. " Theo thống kê ban đầu, bài hát có hơn 200 triệu lượt xem trên TikTok và hơn 6 triệu lượt nghe trên YouTube ", nam ca sĩ nhạc thông báo.

Anh nói thêm: " Không chỉ khán giả trẻ, từ người lớn tuổi đến các em nhỏ đều yêu thích và cover ca khúc. Một cô giáo mang bầu tám tháng vẫn ngồi đàn hát "Lệ ngang trời" trong lớp học, hay những em bé 4, 5 tuổi biểu diễn bài hát trên sân khấu nhận được cổ vũ nồng nhiệt, rồi cả các bác các chú đã ở vào độ tuổi 60-70 đều yêu thích giai điệu này.

Danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Quốc Trường, Nam Em cũng hát bài này trong nhiều chương trình biểu diễn. Lệ ngang trời được như vậy, với tôi đó là nhờ sự phù hộ của mẹ ở trên cao và là món quà bù đắp của bề trên dành cho tôi sau nhiều năm nỗ lực và thử thách ".

A Tuân và Hồ Nhi kết hợp trong MV mới mang tên "Chuyện tình không vui".

Nam ca nhạc sĩ cũng cho hay, ngày 11/10 tới, anh sẽ công bố dự án mới mang tên "Vai diễn cuộc đời", song ca cùng Chu Bin. Đây là lần hợp tác thứ 2 giữa họ sau bản hit "Thế giới để anh lo".

Ngoài ra, A Tuân cũng kết hợp với ca sĩ Hồ Nhi tiếp tục hợp tác trong sản phẩm mới mang tên "Chuyện tình không vui".