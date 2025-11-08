Nam nhạc sĩ từ Mỹ về, khiến Đan Trường và ông bầu phải ra tận nơi chào

Mới đây, vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang và ca sĩ Cam Thơ đã từ Mỹ về nước và từ Sài Gòn ra tận Hà Nội để tham dự liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường theo lời mời từ chính nam ca sĩ.



Ông bầu Hoàng Tuấn, Lê Quang và Đan Trường

Được biết, giữa Lê Quang và Đan Trường có mối quan hệ khăng khít và ân tình sâu nặng. Lê Quang là người làm nhạc và sáng tác nhiều bài hit cho Đan Trường trong giai đoạn đầu sự nghiệp cuối thập niên 90, đầu 2000s để đưa anh lên đỉnh cao nổi tiếng.

Vì thế, Đan Trường luôn mang ơn Lê Quang và giữ ân tình với anh. Sau này, Lê Quang sang Mỹ định cư thì Đan Trường thi thoảng vẫn ghé thăm anh tận nhà, cùng nhiều đồng nghiệp khác như Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Quang Dũng…

Trong live show kỷ niệm 30 năm ca hát lần này, Đan Trường cũng mời vợ chồng Lê Quang về nước tham dự dưới tư cách khán giả tới xem show.

Đặc biệt, ngay sau khi diễn xong liveshow, cả Đan Trường và ông bầu quyền lực Hoàng Tuấn đều mời vợ chồng Lê Quang ở lại để ra chào hỏi tận nơi, tiếp đón tận tình, cho thấy vị trí quan trọng của Lê Quang trong giới nghệ sĩ dù hiện tại đã không còn tham gia showbiz.

Vừa nhìn thấy Lê Quang, Đan Trường đã lao tới ôm chặt lấy đàn anh vô cùng thắm thiết. Ông bầu Hoàng Tuấn cũng liên tục tay bắt mặt mừng, cười nói với Lê Quang. Lê Quang thốt lên: "Xúc động quá!".

Tinh thần của Đan Trường sau khi diễn xong liveshow khá tốt, vui vẻ, nhiều năng lượng. Anh còn nhảy nhót với Lê Quang.

Nhạc sĩ Lê Quang được biết đến là một trong những ân nhân đặc biệt và người anh lớn của Mỹ Tâm trong những ngày đầu cô bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Ông là một nhạc sĩ tài hoa, người đã tạo nên nhiều bản hit đình đám của thập niên 90 và đầu 2000, nổi bật là các ca khúc như "Đi về nơi xa", "Dòng máu Lạc Hồng", và "Miền cát trắng".

Trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, nhạc sĩ Lê Quang đã đóng vai trò quan trọng trong việc biên tập, chọn bài, và xử lý các ca khúc, giúp định hình phong cách âm nhạc cho "Họa mi tóc nâu". Mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở công việc mà còn là sự quý mến, thân thiết như người nhà, kéo dài suốt nhiều năm. Dù hiện tại nhạc sĩ Lê Quang đã định cư ở nước ngoài và gặp biến cố lớn về sức khỏe (phải cắt bỏ chân phải), Mỹ Tâm vẫn luôn dành sự quan tâm và giúp đỡ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã nâng đỡ mình. Những khoảnh khắc tương tác ấm áp của họ luôn gây xúc động cho khán giả.