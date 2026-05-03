Năm người bị thương, hàng trăm ngôi nhà tốc mái do dông lốc

Nguyễn Hoài |

Trận dông lốc mạnh chiều tối 2/5 đã khiến 5 người ở Thái Nguyên bị thương, hàng trăm ngôi nhà tại nhiều tỉnh như Điện Biên, Lào Cai, Thái Nguyên bị tốc mái.

Chiều tối và tối qua (2/5), một trận mưa lớn bao trùm nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc. Mưa dông xảy ra sau một ngày nền nhiệt khá cao khiến nhiều nơi xuất hiện mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng nề.

Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, nằm trong khu vực dông lốc mạnh đi qua, tỉnh có 5 người bị thương, 309 ngôi nhà bị tốc mái, 152ha hoa màu bị ảnh hưởng. Ngoài ra có 6 trường học bị ảnh hưởng và 12 cột điện gãy đổ.

Điện Biên là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất về nông nghiệp khi có tới trên 767ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng. Tỉnh cũng có hơn 40 ngôi nhà tốc mái. Lào Cai ghi nhận thiệt hại nhẹ với một nhà bị tốc mái.

Mưa dông chiều tối 2/5 khiến hơn 300 ngôi nhà ở Thái Nguyên bị tốc mái.

Tại Hà Nội, trận mưa dông chiều qua gây ra mưa đá kích thước to ở nhiều địa phương ngoại thành như khu vực huyện Mỹ Đức cũ. Nhiều nơi xuất hiện mưa đá to, kích thuớc tới 4-5cm, gây hư hại ô tô và hoa màu.

Dự báo ngày và đêm nay 3/5, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, Nghệ An đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông tiếp tục có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa, sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng lạnh thường gây ra dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong tháng 5, nhiều đợt không khí lạnh yếu tiếp tục tràn xuống miền Bắc, gây ra các đợt mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gần nhất, khoảng 8-9/5, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới.

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

