Nam nghệ sĩ Việt 62 tuổi mới có con với vợ diễn viên kém 30 tuổi, đi bán mì mưu sinh

Sau nhiều năm chung sống, nam nghệ sĩ này và vợ trẻ mới có con chung.

Nam danh hài đắt show một thời

Lê Huỳnh sinh năm 1964 tại TP.HCM. Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích hài kịch. Trong giai đoạn hoạt động sôi nổi, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều tiểu phẩm như Bói quẻ đầu năm, Ngày họp mặt, Tây Thi... Lối diễn duyên dáng, cách thể hiện nhân vật linh hoạt giúp nam nghệ sĩ tạo dựng chỗ đứng riêng trong làng giải trí.

Thời kỳ đỉnh cao, Lê Huỳnh thường xuyên biểu diễn tại các sân khấu hải ngoại, có nguồn thu nhập tốt và cuộc sống khá dư dả. Tuy nhiên, sau những biến cố đời tư, đặc biệt là cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, anh từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế và phải bắt đầu lại cuộc sống.

Danh hài Lê Huỳnh

Lê Huỳnh từng kết hôn với diễn viên Kiều Oanh. Hai người có một con gái chung và từng là cặp đôi được chú ý trên các sân khấu hài. Sau khi chia tay, nam nghệ sĩ dần trở nên kín tiếng hơn về đời tư, đồng thời tìm hướng đi mới cho công việc và cuộc sống.

Những năm sau đó, Lê Huỳnh trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, tham gia phim truyền hình, chương trình giải trí và đảm nhận thêm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, MC. Dù không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, anh vẫn duy trì sự gắn bó với nghề diễn.

Đầu năm 2026, Lê Huỳnh cho biết anh vẫn đi về giữa Việt Nam và Mỹ vài lần mỗi năm để cân bằng công việc. Nam nghệ sĩ xem nghệ thuật như niềm vui tinh thần, trân trọng những cơ hội được trở lại phim trường thay vì đặt nặng chuyện danh tiếng hay chạy theo hào quang cũ.

Cưới vợ kém 30 tuổi sau 3 tháng quen biết, tuổi 62 mới chuẩn bị lên chức bố

Nếu sự nghiệp nghệ thuật có những nốt thăng trầm, thì chuyện tình cảm của Lê Huỳnh cũng trải qua không ít sóng gió. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nam nghệ sĩ tìm được hạnh phúc mới bên diễn viên Mỹ Linh, kém anh 30 tuổi. Cặp đôi kết hôn năm 2015 và duy trì cuộc sống gắn bó suốt hơn một thập kỷ.

Chuyện tình của hai người từng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi khoảng cách tuổi tác. Theo chia sẻ của Lê Huỳnh, anh và Mỹ Linh quen nhau khi nam nghệ sĩ về Việt Nam dự sinh nhật đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Khi ấy, Mỹ Linh vốn yêu thích các tiểu phẩm của Lê Huỳnh từ trước, còn anh ấn tượng với sự tự tin, cởi mở của cô gái trẻ.

Sau khoảng 3 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Đáng chú ý, chính Mỹ Linh là người chủ động đề cập chuyện cưới xin. Nam nghệ sĩ đồng ý bởi nhận thấy hai người có nhiều điểm tương đồng về sở thích, tính cách và lối sống.

Lê Huỳnh và vợ kém 30 tuổi

Dẫu vậy, tình yêu của họ không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ. Mỹ Linh từng kể cô gặp sự phản đối từ gia đình và bạn bè khi yêu người đàn ông lớn hơn mình 30 tuổi. Nhưng theo thời gian, cuộc sống chung đã giúp cả hai chứng minh rằng sự chênh lệch tuổi tác không nhất thiết trở thành rào cản nếu vợ chồng biết thấu hiểu, tôn trọng và nhường nhịn nhau.

Sau nhiều năm chung sống, Lê Huỳnh và vợ ngày càng hiểu nhau hơn. Bản thân nam nghệ sĩ cũng thay đổi theo hướng tích cực, đặc biệt là biết kiềm chế sự nóng giận, không còn dễ dàng to tiếng như trước. Anh quan niệm niềm tin và sự tôn trọng là những yếu tố quan trọng để giữ gìn hôn nhân.

Một trong những điều khiến vợ chồng Lê Huỳnh mong mỏi suốt nhiều năm là có con chung. Trước đây, nam nghệ sĩ từng chia sẻ cả hai đều mong gia đình có thêm thành viên nhưng không muốn tạo áp lực cho nhau. Anh cũng cân nhắc vấn đề tài chính và điều kiện chăm sóc trước khi quyết định sinh con.

Vợ chồng Lê Huỳnh sắp chào đon con chung sau nhiều năm mong mỏi

Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, Lê Huỳnh và vợ sắp đón con chung đầu lòng. Em bé dự kiến chào đời vào tháng tới. Với nam nghệ sĩ đã bước sang tuổi 62, đây là niềm vui lớn nhưng cũng đi kèm những lo lắng khi anh chuẩn bị bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời.

Bà xã Lê Huỳnh có sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn trong những tháng cuối thai kỳ. Đặc biệt, hành trình này càng có ý nghĩa với hai vợ chồng bởi nữ diễn viên từng nhiều lần trải qua nỗi buồn mất con. Vì vậy, tin vui lần này được xem như món quà quý giá sau nhiều năm mong đợi.

Cùng với niềm vui gia đình, cuộc sống tại Mỹ của cặp đôi cũng có những thay đổi đáng kể. Từ giữa năm 2026, hai vợ chồng Lê Huỳnh sang Mỹ ổn định cuộc sống. Trong tháng 6/2026, Lê Huỳnh mở tiệm mì để có thêm thu nhập. Anh tự tay vào bếp nấu nướng và phục vụ thực khách thay vì chỉ đứng phía sau quản lý công việc.

Lê Huỳnh bán mì tại Mỹ để kiếm thêm thu nhập, anh được Nhật Cường và Lê Tuấn Anh đến ủng hộ

Đáng chú ý, một số đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Nhật Cường và Lê Tuấn Anh đã đến thưởng thức, ủng hộ việc kinh doanh mới của anh. Sự xuất hiện của những người bạn trong giới nghệ thuật không chỉ mang ý nghĩa động viên mà còn cho thấy mối quan hệ gắn bó của Lê Huỳnh với đồng nghiệp sau nhiều năm làm nghề.