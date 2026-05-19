Nghệ sĩ Quang Minh.

Mới đây, nghệ sĩ hài Quang Minh gây chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ với gia đình bên vợ trẻ kém 37 tuổi. Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, nam nghệ sĩ cho biết anh nhận được sự yêu thương, tin tưởng từ bố mẹ bà xã dù khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn.

Quang Minh bộc bạch: “Gia đình bà xã rất thương tôi. Tôi đâu phải ở cái tuổi lóc chóc, lêu lổng nữa đâu. Dù sao tôi cũng là người chững chạc nên gia đình vợ rất tin tưởng và thương tôi”.

Những chia sẻ của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là khi chuyện tình của anh với bà xã kém 37 tuổi từng gây nhiều bàn luận. Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm với vợ kém 37 tuổi, Quang Minh cho biết: "Tất cả là duyên số và định mệnh", nguồn Ngôi sao.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Quang Minh.

Quang Minh sinh năm 1959, trong khi bà xã Tăng Khánh Chi sinh năm 1996. Cả hai quen biết từ năm 2023 và dần nảy sinh tình cảm sau một thời gian tìm hiểu. Dù có sự chênh lệch tuổi tác lớn, họ cho biết tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và lối sống.

Ý thức được áp lực dư luận, Quang Minh và Tăng Khánh Chi lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài. Từ khoảng cuối năm 2023, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ bạn bè nhưng khá hạn chế chia sẻ hình ảnh chung hay công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.

Bước ngoặt trong chuyện tình của cặp đôi đến vào cuối năm 2024 khi Tăng Khánh Chi hạ sinh con trai đầu lòng. Em bé được đặt tên thân mật là Dustin, chào đời vào tháng 11/2024 tại TP.HCM. Trong suốt quá trình bạn gái sinh con, Quang Minh luôn túc trực chăm sóc, đồng hành.

Sau khi đón con trai, nam nghệ sĩ thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống riêng tư trước công chúng. Được biết, Quang Minh và Tăng Khánh Chi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn trong năm 2024, song không tổ chức đám cưới rình rang.

Vượt qua những lời mỉa mai, chỉ trích ban đầu từ dư luận về khoảng cách tuổi tác, cặp đôi hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào và viên mãn. Họ không còn ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc lên mạng xã hội, cùng nhau đi du lịch, chia sẻ đam mê chung với bộ môn Pickleball và rạng rỡ xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn. Nghệ sĩ Quang Minh tỏ ra là một người chồng vô cùng chiều chuộng vợ khi chăm sóc cô từng li từng tí, thậm chí anh còn chuẩn bị hoàn thiện một căn cơ ngơi rộng hơn 200m² để làm quà tặng cho bà xã xinh đẹp.