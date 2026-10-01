Nam nghệ sĩ từng giữ quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đang rao bán nhiều đồ đạc trong nhà

Trong video nam nghệ sĩ cho biết đang có nhu cầu chuyển sang chung cư để sinh sống nên những món đồ này không còn phù hợp.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSƯT Chí Trung liên tục đăng tải các video rao bán đồ nội thất trong nhà. Trong video nam nghệ sĩ cho biết đang có nhu cầu chuyển sang chung cư để sinh sống nên những món đồ này không còn phù hợp.

Nam nghệ sĩ đăng kèm video quay cận cảnh những món nội thất bằng gỗ như sập gụ, tủ kính… Các món đồ có kích thước lớn, được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Nghệ sĩ Chí Trung trực tiếp giới thiệu những món đồ muốn bán

Chí Trung không công bố giá bán trong bài đăng mà cho biết những người quan tâm có thể liên hệ để trao đổi. Nam nghệ sĩ cũng không chia sẻ thêm về nơi ở mới hay lý do thay đổi chỗ ở.

Trước đó, hồi năm 2024, NSƯT Chí Trung chia sẻ về căn nhà nằm trong khu tập thể số 1 Tràng Tiền. Căn nhà được mở rộng từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 7m2. Sau nhiều lần cải tạo, không gian được mở rộng lên khoảng 33m² và trở thành nơi anh gắn bó kể từ năm 1978.

Theo đó, Chí Trung là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Do truyền thống nghệ thuật của gia đình nên thuở nhỏ Chí Trung bị ép phải học violin. Tuy nhiên sau 4 năm việc học violin không thành công. Học hết trung học, Chí Trung không thi đại học mà thi vào Nhà hát Tuổi trẻ. Anh trúng tuyển vào Nhà hát trong cuộc thi hơn 2000 thí sinh và gắn bó với ánh đèn sân khấu.

NSƯT Chí Trung thường được công chúng biết đến nhiều thông qua vai Táo Giao thông trong Gặp nhau cuối năm (Ảnh: FBNV)

Chí Trung có những thành công với chính kịch. Anh đã có những vai diễn để đời trong các vở lớn như Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn-sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời. Ngoài ra, khán giả còn biết đến Chí Trung với vai trò nghệ sĩ hài. Anh từng đóng vai Táo Giao thông nhiều năm trong chương trình Gặp nhau cuối năm và ghi được ấn tượng với khán giả.

Bên cạnh sân khấu hài, Chí Trung còn đóng phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có Tết này ai đến xông nhà, Ghen, Thái sư Trần Thủ Độ và gần đây là Độc đạo.

Trong vai trò quản lý, Chí Trung đã được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nhiệm kỳ 2017-2022. Sau đó, anh rời vị trí lãnh đạo và nghỉ hưu năm 2022, sau nhiều năm làm công tác quản lý, đạo diễn và biểu diễn tại nhà hát.

Sau khi nghỉ hưu, Chí Trung vẫn nhận lời tham gia một số dự án nghệ thuật. Năm 2024, anh trở lại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ với vai trò dựng vở Tiếng gọi mùa hè. Cùng thời gian, nam nghệ sĩ xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, phim ảnh và xây dựng nội dung trên mạng xã hội.