Nam nghệ sĩ từ Mỹ về nước sụt mất 4kg: "Tôi không chống chọi gì cả mà đón nhận mọi tình hình"

Vừa qua, tại kênh Meow News, danh hài hải ngoại Vân Sơn đã chia sẻ về quyết định trở lại Việt Nam đóng phim Đại tiệc trăng máu.

Anh nói: "Lâu lắm tôi mới quay lại cường độ làm việc căng như vậy. Cường độ làm việc của tôi rất căng, cứ 5 giờ sáng phải thức dậy quay, quay tới tận 8 giờ tối khi hết nắng rồi mới ngưng.

Nhiều khi tối rồi tôi vẫn phải quay tiếp những cảnh trong nhà, quay tới 11, 12 giờ đêm mới xong, ngủ được vài tiếng thì 5 giờ sáng hôm sau lại phải dậy quay tiếp.

Tôi phải làm việc liên tục như thế trong 26 ngày. Không những vậy, tôi còn quay ở Phan Thiết giữa trời nắng nóng, quay những bối cảnh ngoài trời phải chạy tới chạy lui, vô cùng mệt.

Tuổi của tôi bây giờ sức khỏe không còn như xưa nữa nhưng tôi vẫn đủ sức để tiếp nhận những trường hợp làm việc căng như vậy.

Tôi không chống chọi gì cả mà đón nhận mọi tình hình thời tiết khắc nghiệt nhất ngoài phim trường. Nắng quá hay lạnh quá tôi cũng phải cảm thấy vui. Tôi chấp nhận mọi thứ.

Tôi không đặt kỳ vọng gì cho phim Đại tiệc trăng máu 8. Tôi chỉ mong khán giả sau khi xem xong bộ phim này sẽ đón nhận tôi, vẫn tin tưởng tôi, tin rằng tôi chọn được đúng vai hay, phim.

Tôi cũng mong toàn bộ công sức tôi và anh em trong ekip bỏ ra vào phim này sẽ được khán giả đón nhận.

Tôi đã cố gắng làm tốt nhất có thể, bỏ nhiều công sức nhất có thể cho phim này, chỉ mong rằng nó được khán giả đón nhận.

Đóng phim này xong tôi sụt mất 4kg. Lí do vì thời tiết nắng nóng, lịch làm việc dày và tôi phải tập trung cho kịch bản phim.

Tôi phải tốn rất nhiều tâm huyết, công sức. Tôi phải chạy lên chạy xuống cầu thang liên tục, té ngã đến ba bốn lần. Tôi bầm tím khắp người, từ đầu gối đến đùi, mông, rách cả cùi chỏ, nói chung là te tua.

Nhưng một khi được làm công việc mình thích thì những vấn đề đó không đáng để bận tâm. Nếu được làm nữa thì tôi vẫn làm".

Về anh trai mình là đạo diễn Nguyễn Dương cũng đang có phim Bóng ma hạnh phúc viral khắp mạng xã hội: "Tôi và anh Nguyễn Dương đều đam mê nghệ thuật, điện ảnh từ nhỏ.

Anh Nguyễn Dương còn đam mê làm đạo diễn, từ xưa đã đạo diễn kịch rồi. Hồi chúng tôi còn ở Việt Nam, anh em tôi đều làm kịch đi diễn tỉnh và từ lúc đó anh ấy đã đạo diễn hết.

Sau này trở về nước anh Nguyễn Dương làm đạo diễn rất nhiều phim mà tôi không thể kể hết được".