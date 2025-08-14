Nam nghệ sĩ sỡ hữu mỗi quận 2 căn nhà: “Phú ông” showbiz Việt, 23 tuổi có con, U40 siêu giàu, chưa vợ

Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương sinh năm 1988. Con đường nghệ thuật của Ngô Kiến Huy khởi sắc vào năm 2008 ở vai trò ca sĩ. Với ngoại hình dễ nhìn, khuôn mặt baby cùng chiếc răng khểnh, nụ cười tỏa nắng, Ngô Kiến Huy từng rất thành công ở vai trò người mẫu và được nhiều khán giả tuổi teen ái mộ.

Từ ca sĩ, Ngô Kiến Huy lấn sân và thành công ở cả lĩnh vực người mẫu ảnh, MC, diễn viên. Đầu năm 2019, Ngô Kiến Huy cùng một số ngôi sao nổi tiếng khác như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, BB Trần... tham gia chương trình Running Man Việt Nam với tên gọi "Chạy đi chờ chi". Từ chương trình này, nam nghệ sĩ ngày càng được khán giả yêu mến.

Đa tài lại đắt show nên Ngô Kiến Huy cũng sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Trên kênh Youtube của Ninh Dương Lan Ngọc từng đăng clip hậu trường quay chương trình “Lại nhà nọc chơi” với khách mời là ca sĩ Ngô Kiến Huy, diễn viên Tôn Kinh Lâm.

Trong chương trình này, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tiết lộ về mức cát-xê của Ngô Kiến Huy. Cô nói: “Thật ra, một show hiện tại của anh Ngô Kiến Huy là 50 triệu, có show lên tới 100 triệu. Một ngày, anh Ngô Kiến Huy có thể quay được tới 20 số. Tính ra anh ấy kiếm được tới tỷ đồng một ngày”.

Ngô Kiến Huy.

Bên cạnh đó, diễn viên “1990” cũng cho biết Ngô Kiến Huy vừa tậu một căn penthouse trị giá 22 tỷ đồng. Về phần Ngô Kiến Huy, anh không phủ nhận thông tin, đồng thời cho biết Lan Ngọc là đại gia ngầm đã giúp đỡ mình rất nhiều.

Anh tiết lộ: “Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ một tay Ninh Dương Lan Ngọc. Nhờ Ninh Dương Lan Ngọc giới thiệu đất cho tôi mua nên tôi mới sinh lời. Ninh Dương Lan Ngọc nhiều đất lắm, có thể nói là một trong những đại gia bất động sản ở Việt Nam. Vừa rồi tôi thấy Ninh Dương Lan Ngọc ký mảnh đất hơn 60 tỷ xong”.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Kiến Huy bị đồng nghiệp tiết lộ về thu nhập cũng như tài sản “khủng” sau nhiều năm làm nghề. Giọng ca sinh năm 1988 được mệnh danh là “phú ông” của showbiz khi sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TPHCM và nhiều tỉnh lân cận.

Báo Dân Việt trích lời diễn viên Khả Như cho biết, nam ca sĩ sở hữu nhiều ngôi nhà ở Sài thành, thậm chí mỗi quận có đến 2 căn. Ngoài ra, anh còn là chủ một chuỗi quán cà phê nổi tiếng TP.HCM và là cổ đông của một trung tâm nha khoa cùng một thẩm mỹ viện hợp tác với diễn viên Huỳnh Phương và Tiến Luật.

Căn penthouse 270m2 của nam nghệ sĩ tại quận 7.

Anh nuôi tới 8 con mèo.

Ban công rất chill.

Hiện tại, nam ca sĩ đang sống trong căn penthouse rộng 270 m2 trong khu đô thị cao cấp ở quận 7 với thiết kế hiện đại và độc đáo. Căn nhà có 3 tầng, 6 phòng. Bên ngoài căn nhà có ban công rộng trồng nhiều cây xanh. Ở tầng trên cùng được thiết kế thành vườn cây, có hồ nhỏ để nuôi cá và khu vực BBQ.

Nam ca sĩ nói về nơi ở của mình trên tờ Phụ nữ mới: “Huy đặt cọc và mua căn nhà này xong thì mất 2 năm dịch, nên khoảng thời gian đó để trống toàn bộ không xây được.

Hơn nữa lúc đó Huy đang ở nhà cũ quận 2. Tính thời gian từ lúc mua tới lúc chuyển về thì khoảng 2 năm, sửa chữa mất khoảng 6 tháng sau đó hoàn thiện nội thất thêm 2-3 tháng nữa", Ngô Kiến Huy chia sẻ.

Ngoài sở hữu khối tài khủng, Ngô Kiến Huy còn mua nhiều ô tô hạng sang, mỗi chiếc trị giá vài tỷ đồng để phục vụ cho việc di chuyển.

Dù được mệnh danh là “phú ông” của showbiz Việt nhưng Ngô Kiến Huy lại khiêm tốn nói rằng, mình không phải là đại gia bất động sản.

Sở hữu nhiều xe sang.

Nông trại ở Lâm Đồng của Ngô Kiến Huy.

Về đời tư, Ngô Kiến Huy từng vướng ồn ào có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo – Thụy Anh nhưng chối bỏ. Phải đến khi xét nghiệm AND của Minh Trí, nam ca sĩ mới thừa nhận. Thời điểm đó, nam ca sĩ 23 tuổi. Ngô Kiến Huy cho biết, giữa anh và em gái Thanh Thảo không tồn tại tình yêu.

Báo Gia đình & xã hội trích lời Ngô Kiến Huy nói về câu chuyện này. “Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi, khi đó tôi bị hủy hợp đồng quảng cáo, mất show diễn, gần như không còn gì trong tay.

Thời điểm đó, tôi tuyệt vọng vì không có thu nhập, không thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Tôi đã phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì gặp scandal ngày đó".

Ngô Kiến Huy từng có mối tình 8 năm đầy tiếc nuối với ca sĩ Khổng Tú Quỳnh nhưng cũng không thành. Kể cả khi Ngô Kiến Huy vướng scandal có con riêng, nữ ca sĩ vẫn luôn sát cánh cùng anh đối mặt và vượt qua giai đoạn đầy sóng gió.

Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy tập trung vào công việc và kín tiếng về đời tư. Ở tuổi U40, nam nghệ sĩ vẫn chưa lập gia đình. Trên mạng xã hội, Ngô Kiến Huy chỉ chia sẻ về công việc và hình ảnh cuộc sống của mình, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện tình cảm cá nhân.