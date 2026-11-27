Bỏ phố về quê, nam nghệ sĩ này hiện có cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ.

Trên màn ảnh, Hà Việt Dũng thường xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái của một người đàn ông thành đạt, khiến nhiều khán giả gọi anh là "tổng tài" phim giờ vàng. Thế nhưng, rời khỏi phim trường, cuộc sống của nam diễn viên sinh năm 1987 lại mang một màu sắc rất khác.

Anh không chọn phố thị náo nhiệt làm nơi an cư mà cùng vợ trở về Bản Lác, Mai Châu, gây dựng cơ nghiệp từ việc kinh doanh homestay. Ở đó, người đàn ông từng trải qua đủ nghề mưu sinh tại TP.HCM giờ có thể vừa làm diễn viên, vừa tự tay quán xuyến công việc kinh doanh, tận hưởng những ngày bình dị bên gia đình.

Hà Việt Dũng

Từ chàng trai nghèo từng làm đủ nghề ở TP.HCM đến nam diễn viên phim giờ vàng

Để có được cuộc sống tưởng như bình lặng ấy, Hà Việt Dũng từng trải qua không ít năm tháng chật vật. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, anh đã có một hành trình lập nghiệp khá đặc biệt, bắt đầu từ những công việc chân tay ở TP.HCM.

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, quê Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), là người dân tộc Mường. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, anh sớm quen với cuộc sống lao động vất vả. Những năm tháng tuổi thơ, nam diễn viên từng phụ giúp bố mẹ làm nhiều công việc kiếm sống. Gia đình có thời điểm phải ăn cơm độn ngô, độn khoai. Những công việc như cào hến, đốt lò vôi, làm thuê, phụ hồ đã trở nên quen thuộc với chàng trai vùng cao từ khi còn nhỏ.

Học xong THPT, do điều kiện gia đình, Hà Việt Dũng không có cơ hội tiếp tục con đường học hành như nhiều bạn bè. Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh quyết định vào TP.HCM với mong muốn tìm kiếm cơ hội lập nghiệp.

Hà Việt Dũng từng có quá khứ khá vất vả

Thế nhưng, thành phố đông đúc không lập tức mang đến cho anh một cuộc sống dễ dàng. Những ngày đầu, nam diễn viên phải làm đủ nghề để tự nuôi sống bản thân. Khi thì bán nước mía, lúc chạy bàn, khi lại nhận công việc bốc vác. Anh cũng từng thử sức với công việc chụp ảnh mẫu tự do.

Đó là quãng thời gian không ít nhọc nhằn, nhưng cũng giúp Hà Việt Dũng rèn luyện sự tự lập và kiên trì. Anh không ngại bắt đầu từ những công việc bình thường nhất, miễn là có thể tự lo cho cuộc sống và tìm được hướng đi cho tương lai.

Bước ngoặt đến vào năm 2011, khi Hà Việt Dũng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và giành giải Đồng. Sở hữu chiều cao 1,85 m, gương mặt góc cạnh cùng vẻ ngoài nam tính, anh nhanh chóng được chú ý trong giới thời trang.

Một năm sau, nam người mẫu có cơ hội thử sức với điện ảnh qua bộ phim "Mùa hè lạnh" của đạo diễn Ngô Quang Hải, đóng cùng Lý Nhã Kỳ. Từ đó, anh từng bước bén duyên với diễn xuất, trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.

Hà Việt Dũng góp mặt trong nhiều bộ phim như "Ngược chiều nước mắt", "Lựa chọn số phận", "Bão ngầm", "Hành trình công lý", "Độc đạo", "Cuộc chiến không giới tuyến"... Anh không đóng khung mình trong một dạng vai mà thử sức với nhiều kiểu nhân vật, từ người đàn ông hiền lành, chính trực đến những nhân vật gai góc, lạnh lùng.

Gần đây, vai Viễn trong phim "Cách em 1 milimet" tiếp tục giúp nam diễn viên nhận được sự quan tâm. Hình ảnh một doanh nhân thành đạt, lịch lãm trên màn ảnh khiến anh được khán giả gọi vui là "tổng tài" phim giờ vàng. Tuy nhiên, ngoài đời, Hà Việt Dũng lại có phong cách hoàn toàn khác. Anh hài hước chia sẻ: "Tôi bình dân, xuề xòa lắm, chẳng có tí khí chất tổng tài nào giống trong phim".

Hình ảnh đời thường của Hà Việt Dũng

Sự đối lập ấy cũng phần nào lý giải vì sao nam diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Trên phim, anh có thể là người đàn ông thành đạt, chỉn chu, nhưng ngoài đời lại khá thoải mái, giản dị và không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Bỏ phố về quê vợ, gây dựng cơ nghiệp homestay ở Bản Lác

Một bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đời Hà Việt Dũng là quyết định rời TP.HCM, sau đó chuyển ra Đà Nẵng sinh sống trước khi gắn bó với quê vợ ở Mai Châu.

Anh gặp bà xã Hà Thị Nhung trong khoảng thời gian sống tại Đà Nẵng. Vợ nam diễn viên là người dân tộc Thái, kém anh 6 tuổi. Cả hai chỉ tìm hiểu khoảng 2 tháng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Hà Việt Dũng hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp và con gái

Năm 2018, Hà Việt Dũng và Hà Thị Nhung tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, anh chuyển về sinh sống tại quê vợ. Đây cũng là nơi gia đình vợ có nền tảng làm du lịch, tạo điều kiện để nam diễn viên thử sức với một lĩnh vực mới bên cạnh công việc nghệ thuật.

Không lựa chọn cuộc sống tất bật ở thành phố lớn, Hà Việt Dũng dần tìm thấy sự phù hợp với không gian bản làng bình dị. Anh cùng gia đình phát triển hoạt động kinh doanh homestay, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ khách du lịch tại Bản Lác, Mai Châu.

Tháng 11/2025, nam diễn viên tiếp tục hoàn thiện một cơ ngơi lưu trú mới tại đây. Homestay của anh có quy mô hai tầng, thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, có nhiều phòng phục vụ khách nghỉ dưỡng. Khuôn viên bên ngoài được bố trí khoảng sân rộng, tạo không gian để khách vui chơi, tổ chức các hoạt động tập thể.

Nhà hàng...

... và homestay của gia đình Hà Việt Dũng ở Bản Lác

Điều thú vị là dù là diễn viên nổi tiếng, Hà Việt Dũng không ngại tự tay làm những công việc rất đời thường. Khi ở nhà, anh có thể vào bếp, bưng bê, phục vụ khách, dọn dẹp hay phụ giúp những công việc cần thiết tại homestay.

Những ngày có lịch quay, anh lại thu xếp di chuyển để không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh và thời gian dành cho gia đình. Khi không có dự án phim, nam diễn viên dành nhiều thời gian hơn ở nhà, chăm sóc vợ con và cập nhật những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.