Nam nghệ sĩ SN 1976 sang Mỹ chỉ tìm quán chè, bánh mì, bún, nhắn nhủ 1 người: "Em về Việt Nam đây"

Trước khi về Việt Nam, nam nghệ sĩ SN 1976 đã ăn một tô canh bún "to bằng gang tay".

Trong chuyến sang Mỹ kéo dài khoảng nửa tháng, nghệ sĩ Long Đẹp Trai thu hút sự chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh khám phá ẩm thực Việt tại xứ sở cờ hoa.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên cập nhật những lần đi tìm món ăn quen thuộc, khi ghé quán chè, lúc lại thưởng thức bánh mì. Trong một bài đăng trước đó, anh hài hước chia sẻ chuyện đi ăn bánh mì để “ăn mới ngầu”.

Quán bánh mì.

Quán chè thứ 2 Long Đẹp Trai check in trong chuyến đi.

Tô bún nam nghệ sĩ ăn trước khi trở về Việt Nam.

Mới đây nhất, trước khi trở về Việt Nam, Long Đẹp Trai tiếp tục đăng tải hình ảnh đi ăn món Việt. Lần này, nam nghệ sĩ chọn canh bún, đồng thời hài hước nhận xét phần ăn có kích thước “to bằng gang tay”.

Bên cạnh những hình ảnh ăn uống, Long Đẹp Trai còn chia sẻ clip đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài trước ngày về nước. Anh viết: “Dạ, em về Việt Nam đây, có dịp qua lại em sẽ thăm anh”.

Trước đó, nam nghệ sĩ cũng đăng tải hình ảnh đế thăm nơi an nghỉ của đàn anh cùng lời nhắn: “Hi anh Tài, em tới thăm anh trai đây”.

Nam nghệ sĩ đến mộ Chí Tài.

Được biết, cố nghệ sĩ Chí Tài và Long Đẹp Trai từng có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai cùng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới, có nhiều lần phối hợp ăn ý trong các tiểu phẩm hài. Những màn tung hứng của hai nghệ sĩ góp phần tạo nên nhiều tiết mục được khán giả yêu thích.

Long Đẹp Trai tên thật là Vũ Văn Long, sinh năm 1976 tại Sài Gòn. Anh từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Nụ Cười Mới, đồng thời đảm nhận vai trò quản lý tại đây.

Sau khi sân khấu Nụ Cười Mới ngừng hoạt động, Long Đẹp Trai tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất, tham gia các dự án phim truyền hình, sitcom và điện ảnh. Nam nghệ sĩ cũng phát triển nội dung trên các nền tảng số, duy trì sự hiện diện với khán giả.