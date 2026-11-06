Nam nghệ sĩ SN 1969 từ Mỹ về Việt Nam sống, hằng ngày làm vườn trồng rau trong cơ ngơi 100 tỷ

Bên trong cơ ngơi 100 tỷ của nam nghệ sĩ như khu sinh thái thu nhỏ.

Tuổi thơ vất vả, bán mía kiếm sống

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu, truyền hình và màn ảnh rộng, ít ai biết nghệ sĩ Hoài Linh từng trải qua tuổi thơ không ít khó khăn, có quãng thời gian phải bươn chải để phụ giúp gia đình.

Nam nghệ sĩ đã sớm tìm cách kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) trở thành địa điểm mưu sinh của cậu bé 10 tuổi với công việc bán mía dạo. Số tiền lãi kiếm được mỗi ngày tuy không nhiều nhưng đủ để ông phụ mẹ đi chợ, trang trải tiền sách vở và tiếp tục đến trường.

Năm 20 tuổi, nghệ sĩ Hoài Linh thường theo cha mẹ ra đồng, vác cuốc làm việc từ sáng, tối lại tranh thủ đến lớp học thêm. Cuộc sống bận rộn và thiếu thốn không khiến Hoài Linh từ bỏ niềm yêu thích nghệ thuật. Cơ duyên đến khi Hoài Linh theo chân một nhóm sinh viên tham gia hội diễn văn nghệ và mạnh dạn đăng ký dự thi với ca khúc Trách Thân. Năm 1989, nam nghệ sĩ giành giải Nhì cuộc thi Tiếng Hát Hay TP. Nha Trang.

Nghệ sĩ Hoài Linh lúc trẻ

3 năm sau, Hoài Linh bắt đầu thử sức với vai trò diễn viên hài. Vai diễn đầu tiên trên sân khấu của nam nghệ sĩ là anh chàng sứt môi trong tiểu phẩm Ngọc Hoàng Xử Án. Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, Hoài Linh không chỉ ca hát, diễn hài mà còn đảm nhận cả công việc biên đạo múa và dẫn chương trình. Chính sự đa năng cùng nét diễn duyên dáng đã giúp nam danh hài dần tạo được dấu ấn riêng.

Năm 1993, Hoài Linh sang Mỹ định cư. Những năm đầu sống ở xứ người, Hoài Linh làm thuê tại một khu chợ của người Việt với công việc bán thịt heo. Nhờ khả năng hoạt ngôn, nam nghệ sĩ được mời dẫn chương trình cho các đám cưới, tiệc tùng và dần mở ra cơ hội đứng trên các sân khấu lớn ở hải ngoại. Lối diễn tự nhiên, khả năng hóa thân thành nhiều kiểu nhân vật cùng cách sử dụng giọng nói đặc trưng giúp Hoài Linh nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng.

Hoài Linh nhanh chóng để lại nhiều dấu ấn với lối diễn biến hoá, duyên dáng

Quyết định về nước và sự nghiệp thăng hoa

Năm 2000, Hoài Linh quyết định trở về Việt Nam sinh sống và phát triển sự nghiệp. Tại quê nhà, tên tuổi của nam danh hài tiếp tục thăng hoa. Không chỉ diễn hài, nam nghệ sĩ còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông góp mặt trong các bộ phim như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Ba Vợ Cưới Vợ Ba... Với tần suất xuất hiện dày đặc, Hoài Linh trở thành một trong những gương mặt được săn đón của làng giải trí. Năm 2015, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật.

Khi sự nghiệp ở giai đoạn rực rỡ, Hoài Linh bắt đầu thực hiện tâm nguyện xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp sân khấu. Công trình được xây dựng tại khu vực Long Phước, TP.HCM, trên khu đất rộng khoảng 7.000 m2 và hoàn thành vào năm 2016 với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ đã dành dụm tiền từ nhiều năm đi diễn để thực hiện tâm nguyện này. Sau khi hoàn thành, nhà thờ Tổ trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động giỗ Tổ ngành sân khấu, đồng thời là nơi nhiều nghệ sĩ tìm đến dâng hương, tưởng nhớ Tổ nghiệp.

Nhà thờ Tổ được xây trên khu đất 7.000 m2 với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng

Hằng năm vào dịp lễ giỗ Tổ, các nghệ sĩ thường tụ họp tại đây để dâng lễ

Nhà thờ Tổ không chỉ là công trình tâm huyết mà còn từng là nơi ở chủ yếu của nghệ sĩ Hoài Linh. Bên trong khu chính điện, không gian được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, nổi bật với những chi tiết chạm khắc công phu. Hệ thống cột đá có đường kính lớn được điêu khắc hình rồng cuộn, các thanh kèo và cửa gỗ cũng phủ kín họa tiết trang trí. Nhiều vật phẩm bằng gỗ và đồng như tượng ngựa, tượng sư tử, trống, chuông cũng được trưng bày bên trong, tạo nên vẻ cổ kính và uy nghi cho không gian thờ tự.

Không chỉ chăm chút cho cảnh quan, Hoài Linh còn dành một phần diện tích để trồng trọt và chăn nuôi. Nam nghệ sĩ từng trồng nhiều loại rau sạch như rau càng cua, rau cải, thiết kế ao cá với nhiều loại cá khác nhau, đồng thời nuôi nai, chim trích cồ và một số loài vật khác. Những lúc không bận công việc, ông tự tay chăm vườn, cho cá ăn, cắt tỉa cây cảnh. Hình ảnh một nghệ sĩ từng có thời kỳ chạy show dày đặc nay thong thả làm vườn, chăm cá trong chính cơ ngơi mình xây dựng tạo nên nét đối lập thú vị với ánh hào quang sân khấu.

Bên trong nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh

Diện tích rộng thoáng, trang trí tiểu cảnh, hòn non bộ và cây xanh xen kẽ

Nam danh hài sống chủ yếu ở đây, hằng ngày làm vườn, trồng rau

Cuộc sống điền viên, giản dị bên trong cơ ngơi 100 tỷ của danh hài Hoài Linh

Sau ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021, NS Hoài Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn hẳn so với trước. Nam nghệ sĩ gần như không còn sử dụng mạng xã hội để cập nhật cuộc sống cá nhân hay tương tác với khán giả.

Dù hạn chế xuất hiện trước truyền thông, Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật một cách chọn lọc. Thời gian gần đây, nam danh hài đánh dấu sự trở lại với lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong một số dự án phim mới. Mỗi lần tái xuất, anh đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, đặc biệt là những người đã gắn bó với tên tuổi Hoài Linh qua nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ Hoài Linh lựa chọn dự án phù hợp để tham gia, ít rầm rộ xuất hiện trước truyền thông như trước

Ảnh: Tổng hợp