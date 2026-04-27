HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam nghệ sĩ, rapper có tiếng vừa qua đời tối nay vì u não ác tính tiến triển cực nhanh

Dương Nam |

Công chúng bàng hoàng đau xót trước cái chết đột ngột của “anh sếp showbiz”.

Tối 27/4, tờ Spotvnews đưa tin, nam rapper kiêm CEO người Hàn Quốc Jerry.K vừa đột ngột qua đời sau khoảng 2 năm chống chọi với khối u não ác tính. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 42, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và công chúng yêu nhạc xứ kim chi.

Lễ viếng cố nghệ sĩ diễn ra tại nhà tang lễ thuộc bệnh viện Severance (Sinchon, Seoul). Lễ đưa tang Jerry.K dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29/4 tới đây. Nam nghệ sĩ được an táng tại công viên nghĩa trang Gong-gam.

Hiện tại, người hâm mộ đang để lại hàng loạt thông điệp bày tỏ nỗi tiếc thương dành cho cố nghệ sĩ sinh năm 1984 trên trang cá nhân của anh: “Hy vọng anh ấy được yên nghỉ”, “Mong nam nghệ sĩ sẽ được an giấc ngàn thu nơi thiên đường” ,...

- Ảnh 1.

Nam rapper kiêm CEO người Hàn Quốc Jerry.K qua đời ở tuổi 42 sau khoảng 2 năm chiến đấu với khối u não ác tính. Ảnh: Naver

Trước đó, nam nghệ sĩ được chẩn đoán mắc phải u nguyên bào thần kinh đệm. Được biết, đây là 1 dạng ung thư não hiếm gặp và tiến triển cực nhanh. U nguyên bào thần kinh đệm là 1 trong những bệnh u não nguy hiểm nhất, hình thành chủ yếu từ các tế bào hình sao bất thường kết hợp với hỗn hợp các tế bào khác, bao gồm cả mạch máu, tế bào não đã hoại tử, không đồng nhất và còn có thể thay đổi theo thời gian. U nguyên bào thần kinh đệm thường bắt nguồn từ chất trắng của não bộ và có tính thâm nhiễm, xâm lấn, di căn đến các vùng lân cận, thậm chí lan xuống khu vực tủy sống.

Tại thời điểm được chẩn đoán mắc phải căn bệnh quái ác, Jerry.K đã tâm sự với người hâm mộ trên trang cá nhân: “Tôi đột ngột nhận chẩn đoán mắc phải căn bệnh u não, đã phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục. Tôi vẫn chưa thực sự hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng vẫn hy vọng tình trạng sức khỏe sẽ được cải thiện dù chỉ là từng chút 1”.

- Ảnh 2.

Cái chết đột ngột của Jerry.K đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng yêu nhạc xứ Hàn. Ảnh: Nate

Được biết, Jerry.K sinh năm 1984. Anh tốt nghiệp Khoa thông tin và truyền thông tại Đại học Quốc gia Seoul. Nam nghệ sĩ từng cùng người bạn cấp 3 Makesense thành lập nhóm nhạc hip hop 2 thành viên Loquence và hoạt động dưới trướng hãng thu âm Soul Company.

Tới năm 2008, Jerry.K đã gặt hái được thành công vang dội với album mang tên Mawang. Album này khai thác trực diện những vấn đề gai góc liên quan tới xã hội và bản chất con người. Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của Mawang, nam nghệ sĩ đã được công chúng xứ kim chi dành tặng cho biệt danh là Ma vương trong cộng đồng hip hop Hàn Quốc. Đến năm 2011, Jerry.K đã thành lập hãng thu âm độc lập mang tên Daze Alive và ngày càng khẳng định được tên tuổi trong làng nhạc xứ Hàn.

Anh từng nhận được các đề cử tại lễ trao giải Korean Music Awards với album thứ 3 và thứ 4. Tới năm 2020, anh ra mắt HOME - 1 dự án mang đậm màu sắc cá nhân kể về cuộc sống thường nhật và sự bình yên trong tâm hồn.

- Ảnh 3.

Jerry.K gặt hái được vô số thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp trước khi qua đời vì căn bệnh quái ác. Ảnh: X

Tags

sao hàn

qua đời

rapper

Nam nghệ sĩ

Jerry.K

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại