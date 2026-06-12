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Nam nghệ sĩ phải đi trông xe, sống không nhà cửa: "Trời ơi"

Tùng Ninh
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"Trời ơi, tự nhiên nửa tháng nay tôi ngủ không được, ngồi cũng không được, nó tê chân rồi đau nhức" – nghệ sĩ Quang Nhỏ nói.


Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Quang Nhỏ hiện đang sống neo đơn một mình trong cảnh nghèo khổ.

Dù đã tuổi cao sức yếu nhưng nghệ sĩ Quang Nhỏ vẫn phải lao động cực khổ để mưu sinh. Ông khó khăn tới mức không có nổi một chiếc xe đạp và cũng không có tiền thuê nhà trọ, sống không nhà không cửa.

- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quang Nhỏ và nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký

Hàng ngày, nam nghệ sĩ phải đi bộ 2km để đi làm bảo vệ trông giữ xe rồi tối lại đi bộ 2km về một quán cà phê võng để ngủ nhờ.

Tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Quang Nhỏ chia sẻ: "Tôi là nghệ sĩ cải lương, hồi xưa đi hát cho đoàn Kim Chung, hát chung với Minh Phụng, Minh Vương, Lệ Thủy…

Hồi đó ở đoàn Kim Chung có hai nghệ sĩ cùng tên Quang là tôi với một người nữa, nên mọi người gọi là Quang Lớn với Quang Nhỏ để phân biệt. Tôi là Quang Nhỏ.

Tôi có vợ nhưng vợ tôi giờ ở dưới Cần Thơ, hoàn cảnh cũng khó khăn, vừa phải đi mổ ung bướu. Vợ tôi phải đi làm cỏ phụ mấy đứa em. Tôi đâu dám cho vợ tôi biết tình trạng của tôi trên Sài Gòn này.

Tôi không dám thuê trọ vì từ hồi Covid tôi bị mất chứng minh nhân dân nên không chủ trọ nào cho thuê. Tôi cũng chưa đi làm lại được chứng minh nhân dân. Tôi đi hỏi khắp nơi rồi nhưng không ai cho thuê.

- Ảnh 2.

Tôi thì không ở chung với ai được vì không chịu được. Tôi sợ ở chung rồi người ta nhậu nhẹt về gây sự với mình rồi phiền phức.

Tôi hiện đi làm bảo vệ trông giữ xe cho người ta, làm 12 tiếng một ngày, được nhận 6 triệu một tháng. Tôi phải gửi cho vợ tôi 2 triệu một tháng vì vừa mổ ung bướu xong cũng không đi làm được. Thành ra tôi chỉ còn 4 triệu một tháng để ăn tiêu, cũng không đủ tiền đóng trọ mà thuê.

Buổi tối tôi về quán cà phê võng ngủ nhờ trên cái võng của người ta, sáng dậy đi bộ hơn 2km để tới chỗ làm, ngày nào cũng như vậy. Tôi đi lại khó khăn lắm vì bị thần kinh tọa nên chân đi cà nhắc. Trời ơi, tự nhiên nửa tháng nay tôi ngủ không được, ngồi cũng không được, nó tê chân rồi đau nhức".

Chế Linh tuyên bố sốc nặng ai cũng sợ
Tags

sao Việt

Nghệ sĩ cải lương

Ngũ Long du ký

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