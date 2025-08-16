Nam nghệ sĩ nổi tiếng, bố là Đại tá, nguyên Giám đốc Nhà hát: Hôn nhân viên mãn bên “chị đẹp” hơn 5 tuổi

Kiên Ứng, tên thật là Ứng Duy Kiên, sinh năm 1992 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Bố của Kiên Ứng là Phó Giáo sư – Tiến sĩ - NSND Ứng Duy Thịnh, Đại tá, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, người đã dành cả cuộc đời cho những tác phẩm múa về đề tài chiến tranh cách mạng.



Năm 2023, ông đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho 2 vở kịch múa “Đất nước”, “Ngọn lửa” và cuốn sách “Con đường dân gian đến sáng tạo múa chuyên nghiệp".



Nhờ vậy, Kiên Ứng được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ và sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc. Báo Lao Động đưa tin, năm 7 tuổi, Kiên Ứng được học piano cổ điển. Sau đó, anh theo học Khoa quay phim truyền hình tại Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Kiên Ứng khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nam nghệ sĩ và bố là Đại tá, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trong chương trình Khách sạn 5 sao của VTV3.

Năm 2009, anh bắt đầu sự nghiệp đạo diễn MV ca nhạc, nhanh chóng khẳng định tài năng và trở thành cái tên tạo nên sự thành công cho nhiều bản hit như Talk to me (Chipu), Có ai thương em như anh (Tóc Tiên), Em không thể (Tiên Tiên),...



Năm 2011, Kiên Ứng gia nhập SpaceSpeakers với vai trò đạo diễn in-house. Đây cũng là "ngôi nhà chung" của các "anh tài" Cường Seven, Soobin Hoàng Sơn và Binz.

Gắn bó 12 năm cùng SpaceSpeakers, anh đã góp phần tạo nên thành công cho nhiều MV nổi tiếng như Thật bất ngờ (Trúc Nhân), Everyday (SpaceSpeakers), Vợ người ta (Phan Mạnh Quỳnh)...

Không chỉ thành công ở vai trò đạo diễn, Kiên Ứng còn gây bất ngờ về giọng hát, vũ đạo và khả năng chơi nhạc cụ tại sân khấu "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Khi nhắc về thành công của mình, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi được như hôm nay là 100% công lao của bố. Sống trong môi trường nghệ thuật từ bé, tất cả năng lượng, động lực trong tôi thành hình và tồn tại một cách vững chãi đến nay" (nguồn: Vietnamnet).

Nam nghệ sĩ bên bố mẹ và vợ con.

Cùng với sự nghiệp âm nhạc ấn tượng, ngày càng được nhiều người yêu mến sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Kiên Ứng còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân với bà xã hơn 5 tuổi và 2 con.

Báo Phụ nữ mới đưa tin, vợ của Kiên Ứng là Mạc Thanh Huyền, sinh năm 1987, hơn anh chàng 5 tuổi, làm trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Cả hai quen nhau từ năm 2014, kết hôn năm 2016.

Cặp đôi thừa nhận thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam nghệ sĩ bị thu hút với vẻ ngoài xinh đẹp, cách nói chuyện khéo léo, lôi cuốn của một “chị đẹp” hơn mình 5 tuổi, nhưng chưa làm quen ngay mà giữ vẻ lạnh lùng.

Được mọi người đẩy thuyền, cả hai đi đến tìm hiểu, hẹn hò, yêu đương một thời gian ngắn sau đó. Nhưng vì chênh lệch 5 tuổi nên cặp đôi ban đầu không quen trong cách xưng hô.

Kiên Ứng từng chia sẻ anh vẫn gọi Thanh Huyền là chị, sau khi yêu nhau thì đổi thành “mình - bạn” và phải cố gắng lắm mới quen miệng xưng hô với nhau là “anh - em”.

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng chuyện tình của cặp đôi được gia đình 2 bên rất ủng hộ. Về chung nhà năm 2016, Kiên Ứng lên chức bố khi mới 25 tuổi. Nam đạo diễn từng cho biết bản thân như “la bàn loạn hướng” nhưng sau khi kết hôn, anh cảm thấy trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn và nhiều mục tiêu, động lực vì vợ và con.

Kiên Ứng và vợ hơn 5 tuổi.

Cả hai đang có hôn nhân hạnh phúc cùng 2 con.

Hôn nhân của họ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Thanh Huyền luôn biết cách hỗ trợ Kiên Ứng trong công việc và chăm sóc, chu toàn cho gia đình. Cho đến hiện tại, sau khoảng 1 thập kỷ bên nhau, tình cảm của Kiên Ứng dành cho vợ vẫn mặn nồng hệt như những ngày đầu tiên.

Trên trang cá nhân của mình, nam nghệ sĩ không quá công khai về cuộc sống hôn nhân nhưng anh chàng cũng thường đăng ảnh vợ con vào những dịp đặc biệt. Ngược lại, Thanh Huyền cũng thường bày tỏ tình cảm với ông xã bằng những lời yêu thương trên mạng xã hội.