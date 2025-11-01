Nam nghệ sĩ làm bố bỉm sữa ở tuổi U70: Lấy vợ 2 kém 37 tuổi, thưởng tiền lớn cho vợ vì một hành động

Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối thập niên 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990, theo nghề diễn viên, lồng tiếng.

Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Ngoài hoạt động sân khấu, anh từng đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm, Làm giàu với ma.

Quang Minh và vợ mới (Tăng Khánh Chi sinh năm 1996) quen nhau năm 2023 ở bữa tiệc một người bạn. Tăng Khánh Chi kém anh 37 tuổi. Cả hai có thời gian dài hẹn hò nhưng giấu kín thông tin, mãi đến năm 2024 mới công khai.

Quang Minh và bà xã kém 37 tuổi.

Nam nghệ sĩ rất cưng chiều vợ trẻ.

Thường xuyên dành những lời ngọt ngào cho vợ trên mạng xã hội.

Chia sẻ trên tờ Vnexpress, Quang Minh cho biết, chuyện tình của anh và bà xã kém 37 tuổi nhận được sự ủng hộ từ gia đình cô. Vào ngày 6/11/2024, cặp đôi hạnh phúc thông báo chào đón thành viên mới – con trai Dustin Võ.

Trong tiệc đầy tháng cho con trai, nam nghệ sĩ sinh năm 1959 đã chọn cho con nghệ danh là Tăng Minh Khôi nếu sau này bé có cơ duyên làm diễn viên như cha.

Dù làm bố bỉm sữa ở tuổi U70 nhưng nam nghệ sĩ cho biết, anh vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn giành chăm con với vợ. "Mỗi lần ngắm con cười, tôi như quên hết mệt mỏi", nam nghệ sĩ bày tỏ trên tờ Vnexpress.

Anh cũng tâm sự, mẹ của vợ 2 thường phụ chăm cháu để anh tranh thủ nghỉ ngơi. Song những ngày đầu làm bố bỉm sữa, mỗi ngày, anh chỉ ngủ được vài giờ, có hôm còn nửa đêm bật dậy thay tã cho con. Khi con quen dần với nhịp sinh hoạt thì cuộc sống của vợ chồng anh mới trở lại bình thường.

Được biết ban đầu, Quang Minh tính để con trưởng thành hơn mới công khai vì sợ những ý kiến tiêu cực, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuy nhiên sau đó, anh quyết định không cần giấu giếm vì anh tin, con sẽ tự hào về cha.

Kể từ đó, nam nghệ sĩ và vợ kém 37 tuổi đều thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc của quý tử trên trang cá nhân. Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải story hình ảnh "thế lực nhí" và viết dòng chú thích tình cảm: "Thương quá. Ba mẹ yêu con lắm".

Trẻ trung khi làm bố bỉm sữa ở tuổi U70.

Nam nghệ sĩ thưởng tiền lớn cho vợ trẻ để vợ có động lực giảm cân sau sinh.

Không chỉ thương con, nam nghệ sĩ sinh năm 1959 còn tỏ ra rất cưng chiều vợ trẻ. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ cùng những dòng ngọt ngào cho vợ.

“Mình hãy cùng nhau lên non xuống biển nha”; “Chồng chúc mẹ cu Tin lúc nào cũng tươi trẻ yêu đời, khỏe mạnh và hạnh phúc”… là những lời nhắn nhủ mà nam nghệ sĩ U70 gửi tới vợ 2.

Một bằng chứng khác cho thấy, Quang Minh cực cưng chiều bà xã kém 37 tuổi. Chính Tăng Khánh Chi từng tâm sự trong chương trình Mẹ bỉm sữa rằng, nam nghệ sĩ thưởng tiền lớn cho vợ khi vợ giảm cân sau sinh.

“Chồng tôi còn bảo, cứ giảm cân đi rồi anh thưởng tiền. Không phải nói tới tiền bạc nhưng đó là sự động viên nên tôi vui lắm. Thế là tôi giảm cân và chồng tôi thưởng tiền lớn cho tôi. Đó vừa là lời động viên vừa là cách treo thưởng tâm lý để giúp tôi có động lực hơn", vợ kém 37 tuổi của Quang Minh kể.

Bà xã Quang Minh còn dành cho anh những lời cảm ơn có cánh như: “Cảm ơn chồng vì từ lúc mang bầu tới lúc sinh con trai ra chưa lúc nào em cảm thấy cô đơn.

Cảm ơn chồng vì lúc nào cũng là ông bố chu đáo, lo cho con từng chút, cận kề bên con, thay tã, tắm rửa, nấu nướng, làm tất cả mọi thứ. Chồng không bao giờ muốn tôi đụng chân đụng tay vào việc gì và luôn muốn làm mọi thứ cho con".

Dù hạnh phúc viên mãn bên vợ trẻ và con trai nhưng cả hai chưa tổ chức đám cưới. Nam nghệ sĩ mong muốn một cuộc sống bình thản, vui khỏe từng ngày.