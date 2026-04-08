Nam nghệ sĩ là ông chủ: Đứng trên sân khấu, thấy trống vài ghế lập tức làm 1 việc

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã chia sẻ lý do từ một diễn viên hài chuyển sang kinh doanh, làm ông chủ cả một trung tâm lớn.

Anh nói: "Mọi người thường nói nghệ sĩ không làm kinh doanh được vì không chi li, tính toán, quản lý tốt như những người kinh doanh lọc lõi. Lý do tôi mở trung tâm Vân Sơn vì ở hải ngoại này không có ai làm về trung tâm hài, họ chỉ làm trung tâm ca nhạc, chứ bản thân tôi không hề giỏi về kinh doanh.

Khi tôi mở trung tâm, tôi phải học từ những nhà kinh doanh rất nhiều. Khi bước lên sân khấu, tôi là một diễn viên hài, nhưng khi bước xuống sân khấu tôi lại là một người kinh doanh. Đến khi về nhà, tôi là người đàn ông của gia đình. Tôi phải tập để phân thân con người mình ra.

Nhiều lúc tôi đứng trên sân khấu diễn, nhìn xuống thấy hàng ghế đầu trống mấy ghế. Diễn xong, tôi lập tức kêu nhân viên ra kéo khán giả lên ngồi cho lấp đầy ghế đầu vì để ghế trống thì quay lên video không đẹp. Tôi phải theo sát, chi li đến như vậy thì mới quản lý được trung tâm.

Tôi làm việc được với chị Thanh Tuyền vì tôi hiểu chị. Tôi đã sống bao nhiêu năm trong nghề này nên hiểu được người nghệ sĩ cần cái gì. Người ta cần sự thoải mái, sáng tạo, cần những cái thoải mái, tự nhiên nhất thì mới feeling good, mới có cảm hứng, cảm xúc để trình diễn. Đó là lí do vì sao chị Thanh Tuyền nói rằng thích làm việc với tôi vì tôi thoải mái, để chị tự quyết hết, không tham gia vào việc biểu diễn của chị.

Ngoại trừ những ca sĩ mới, còn non kinh nghiệm thì tôi mới phải cố vấn, còn với nghệ sĩ lâu năm rồi tôi buông tay để cho họ tự đi, không tham gia. Nếu tôi cứ nhảy vào cố vấn thì nghệ sĩ đó diễn theo tôi luôn rồi, không còn là họ nữa".

Danh ca Thanh Tuyền nhận định: "Đó là ưu điểm của Vân Sơn, là biết tôn trọng nghệ sĩ, tôn trọng nghệ thuật. Nếu bầu show không biết tôn trọng nghệ sĩ thì làm việc với nhau không bền được".