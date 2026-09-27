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Nam nghệ sĩ là ngoại lệ của LyLy

Mộc Cam
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Nam nghệ sĩ này là người duy nhất hiện tại được LyLy làm cho một điều đặc biệt.

LyLy và Anh Tú là một cặp đôi nổi tiếng trong showbiz Việt, không chỉ đồng hành trong nhiều dự án nghệ thuật mà còn duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm. Những lần xuất hiện cùng nhau hay chia sẻ về đối phương vì thế thường nhận được sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, việc cả hai cùng hỗ trợ nhau trong công việc khiến LyLy và Anh Tú được nhiều cư dân mạng tích cực “đẩy thuyền”, trở thành một trong những cặp đôi luôn được nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

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LyLy và Anh Tú là một cặp đôi nổi tiếng trong showbiz Việt, không chỉ đồng hành trong nhiều dự án nghệ thuật mà còn duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm

Mới đây, một chia sẻ của LyLy về Anh Tú nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ cho biết cô chưa từng viết nhạc cho nam ca sĩ nào khác ngoài Anh Tú. Theo LyLy, âm nhạc của cô mang màu sắc nữ tính khá rõ nên khi sáng tác cho một giọng ca nam, cô phải dành nhiều năng lượng hơn để nhập tâm vào tâm lý và góc nhìn của một người đàn ông. Đây cũng là lý do cô viết cho nam ca sĩ ít hơn.

LyLy chia sẻ Anh Tú là nghệ sĩ nam duy nhất đến hiện tại từng được cô viết nhạc

Trong chương trình, LyLy còn chia sẻ Anh Tú thường xuyên dành lời khen cho khả năng sáng tác của cô. Nữ ca sĩ cho biết cô cũng nhiều lần chủ động thúc đẩy Anh Tú sử dụng những ca khúc mình viết, bởi mong muốn các bài hát đến với khán giả sớm hơn. Tuy nhiên, cô hiểu nam ca sĩ là người khá kỹ tính nên thay vì tạo áp lực, LyLy lựa chọn để Anh Tú quyết định thời điểm và cách thức phát hành khi cảm thấy yên tâm, thoải mái nhất, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ khi anh cần.

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LyLy chia sẻ Anh Tú thường xuyên dành lời khen cho khả năng sáng tác của cô

LyLy cũng tiết lộ trong giới sáng tác thường có những thỏa thuận với ca sĩ về thời gian phát hành ca khúc. Nếu bài hát chưa được sử dụng trong khoảng thời gian nhất định, hai bên có thể trao đổi lại về cách xử lý. Với trường hợp của Anh Tú, điều khiến cô tiếc nuối là mong muốn những ca khúc mình viết được thể hiện qua giọng hát của anh và đến với khán giả sớm hơn.

Nếu Ta Không May - ca khúc đầu tiên LyLy viết cho Anh Tú

Ca khúc đầu tiên LyLy viết cho Anh Tú là Nếu Ta Không May, phát hành năm 2020. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với việc sáng tác cho một giọng ca nam. Nếu Ta Không May mang màu sắc ballad buồn, kể về một mối tình còn nhiều tình cảm nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với sự chia xa. Không chỉ sáng tác, LyLy còn góp giọng một đoạn trong ca khúc, tạo nên sự kết hợp giữa hai cả hai. Với riêng Anh Tú, bài hát cũng trở thành một sản phẩm đáng chú ý trong giai đoạn anh trở lại với âm nhạc vào năm 2020.

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Sau Nếu Ta Không May, Anh Tú và LyLy liên tiếp có nhiều lần hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc

Sau Nếu Ta Không May, Anh Tú và LyLy liên tiếp có nhiều lần hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc như Tuy Xa Mà Gần, Tuy Gần Mà Xa. Ca khúc cũng do LyLy sáng tác, khai thác câu chuyện về một cặp đôi phải xa nhau nhưng vẫn giữ sự gắn kết.

Sau đó vào năm 2021, Anh Tú tiếp tục góp giọng trong Người Ta Đâu Thương Em của LyLy, Hàng Xóm vào năm 2022. Những ca khúc này đều có điểm chung là Anh Tú góp giọng trong các sáng tác của LyLy, nối dài sự hợp tác giữa hai người qua nhiều năm.

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Anh Tú và LyLy nhiều lần thể hiện sự ăn ý trong âm nhạc

Không chỉ vậy, Ngày Ta Có Nhau phát hành năm 2025 cũng nhận được sự chú ý khi tiếp tục là một sản phẩm kết hợp của LyLy và Anh Tú. Dù không phải sáng tác của LyLy mà do Khắc Hưng chấp bút, ca khúc vẫn đánh dấu thêm một lần cả hai cùng hợp tác trong âm nhạc.

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Mỗi lần cùng xuất hiện hoặc có những chia sẻ liên quan đến đối phương, cả Anh Tú và LyLy thường nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Bên cạnh việc cùng thực hiện sản phẩm, LyLy và Anh Tú còn nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động nghệ thuật. Sự đồng hành kéo dài qua nhiều năm khiến cả hai được khán giả chú ý không chỉ ở vai trò đồng nghiệp mà còn bởi sự thân thiết ngoài công việc. Mỗi lần cùng xuất hiện hoặc có những chia sẻ liên quan đến đối phương, cả hai thường nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Ảnh: FB

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Tags

LyLy

nữ ca sĩ

ca khúc

showbiz Việt

sáng tác

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