Nam nghệ sĩ kỳ cựu vừa qua đời ở tuổi 94

Page Six đưa tin James Tolkien - diễn viên nổi tiếng với các phim Back to the Future và Top Gun , đã qua đời ở tuổi 94. Gia đình nam diễn viên thông báo ông qua đời thanh thản tại Saranac Lake, New York vào ngày 26/3.

Nam diễn viên qua đời để lại người vợ góa là Parmelee, người mà ông gặp khi cùng đóng vở kịch Pinkville ngoài sân khấu Broadway năm 1971. Lúc đó, James Tolkien là diễn viên và bà Parmalee làm người phụ trách đạo cụ. Hai người sau đó đã kết hôn tại Lake Placid vào năm 1971 và sống hạnh phúc cho đến ngày nay.

Sau quãng thời gian tung hoành ở sân khấu kịch Broadway, James Tolkien chuyển sang đóng phim điện ảnh và gây dấu ấn với loạt phim khoa học viễn tưởng Back to the Future. Trong thập niên 1980, ông còn góp mặt trong nhiều siêu phẩm điện ảnh khác như Top Gun, The Amityville Horror, WarGames, Masters of the Universe, True Blood... cùng nhiều phim khác. Vai diễn cuối cùng của tài tử quá cố là trong bộ phim tài liệu Tom Wilson: Humbly Super Famous năm 2024.

Tài tử đình đám từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, bao gồm The Wonder Years năm 1990, loạt phim truyền hình Naked City năm 1960 và The Fresh Prince of Bel-Air (1990), cùng nhiều chương trình khác.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, James Tolkien nhớ lại rằng khi học tại Đại học Iowa, ông được khuyên nên đến thành phố New York nếu muốn nghiêm túc với nghề diễn xuất. Năm 1956, ông lên xe bus đến New York, trong túi chỉ có 75 USD (gần 2 triệu đồng) và không quen biết bất kỳ ai.

“Ôi Chúa ơi, tôi không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì khi đến New York”, ông thú nhận, đồng thời cho biết thêm rằng ông “sợ chết khiếp” và phải tìm chỗ ở vì tiền đã hết. Ban đầu, ông đi làm phụ việc ở nhà hàng và sống rất khó khăn. Nhưng tài tử Top Gun cũng gọi đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời và đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội.

Những nỗ lực của James Tolkien cuối cùng cũng đã được đền đáp. "Dù bằng cách nào đi nữa, tôi cũng là người thành công. Tôi đã trải qua rất nhiều điều tích cực và tiêu cực. Tôi cảm thấy mạnh mẽ vì tôi đã vượt qua được tất cả. Nhờ những khó khăn ban đầu mà giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp" - nam diễn viên nói trong cuộc phỏng vấn.

