Nam nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tuổi 79: "Đừng hy sinh vì nghệ thuật, đừng chết sớm"

Phòng khách 3 thế hệ và khát khao kéo con người lại gần nhau

Khi nhận lời tham gia Phòng khách 3 thế hệ, điều khiến nhạc sĩ Đức Huy hào hứng không đơn thuần là một đêm nhạc mà là ý tưởng tạo nên một không gian đủ gần để các thế hệ có thể ngồi lại bên nhau bằng âm nhạc. Trong chương trình, nhạc sĩ Đức Huy đại diện cho thế hệ ông bà, Hồ Quỳnh Hương đại diện cho thế hệ cha mẹ, còn Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân là đại diện cho lớp trẻ.

Với nhạc sĩ, điều đáng quý nhất của chương trình nằm ở chữ “sống”. “Ban nhạc… sống, ca sĩ… sống, nói chuyện… sống và khán giả… sống”, ông nhấn mạnh nhiều lần khi nói về đêm nhạc này. Trong suy nghĩ của Đức Huy, âm nhạc chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tạo ra sự tương tác thật giữa con người với nhau, chứ không chỉ là một màn trình diễn được sắp đặt hoàn hảo.

Nhạc sĩ Đức Huy sẽ xuất hiện tại Phòng khách 3 thế hệ. Đêm mở màn vào ngày 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội.

Có lẽ vì thế mà giữa thời đại công nghệ phủ kín đời sống, ông càng cảm thấy những không gian như Phòng khách 3 thế hệ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. “Bây giờ hình như chúng ta đã bị điện thoại thông minh và màn hình tivi thâu tóm hết tất cả những gì quý báu mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau”, ông nói.

Điều quý báu ấy, theo nhạc sĩ Đức Huy, rất giản dị: đó là khi một người nói và có một người khác thật sự lắng nghe. “Có lắng nghe thì mới có sự thấu hiểu. Có thấu hiểu thì mới có thể có sự thương yêu trong đó được”.

Ở tuổi đã đi qua nhiều năm tháng của nghề và đời, nhạc sĩ không còn nhìn âm nhạc như công cụ để tạo hào quang hay khẳng định tên tuổi. Ông xem âm nhạc như một cách giữ con người gần nhau hơn giữa một xã hội ngày càng dễ cô đơn. Chính vì vậy, việc được trở thành nghệ sĩ mở màn cho không gian âm nhạc này khiến ông đặc biệt trân quý. “Tôi rất hân hạnh được là người đầu tiên thắp ngọn đèn cho không gian âm nhạc này”, ông chia sẻ.

Trong chương trình lần này, những ca khúc quen thuộc của Đức Huy sẽ được làm mới bởi các nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ hơn. Dù chưa biết chính xác các bản phối hay cách thể hiện sẽ ra sao, nam nhạc sĩ vẫn giữ tâm thế thoải mái và háo hức đón chờ. “Tôi không muốn dự đoán trước, cái gì đến sẽ đến tự nhiên”, ông nói với một tiếng cười nhẹ.

Nhạc sĩ Đức Huy.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Sự kết hợp lần này cũng đánh dấu lần thứ ba ông làm việc cùng nhạc sĩ Dương Cầm. Đức Huy dành nhiều thiện cảm cho người đồng nghiệp trẻ bởi sự đa năng, trẻ trung và đặc biệt là khả năng “đọc vị” khán giả. Ông ví Dương Cầm giống như “một bác sĩ nhìn bệnh nhân mà chưa cần khám đã biết bệnh gì”. Điều khiến Đức Huy thích thú hơn cả là Dương Cầm cũng yêu tinh thần “sống”, không chuộng những gì quá minh họa hay kỹ thuật.

Dẫu vậy, nhạc sĩ Đức Huy vẫn không quên hóm hỉnh rằng mình mong Dương Cầm sẽ “dịu dàng” hơn trong những màn mashup, bởi ông vốn luôn thích sự giản dị và dễ chạm đến cảm xúc người nghe.

Nhạc sĩ Đức Huy mong khán giả nhớ về Phòng khách 3 thế hệ sẽ nhớ về những điều rất giản dị: một cảm giác tươi mát, tự nhiên và dịu dàng. Không phô trương. Không đánh bóng. Không cố gắng trở thành điều gì quá lớn lao. Chỉ đơn giản là một không gian nơi con người thật sự lắng nghe nhau bằng âm nhạc và bằng cả trái tim.

“Đừng hy sinh vì nghệ thuật, đừng chết sớm”

Nhắc đến âm nhạc của Đức Huy, nhiều người thường nghĩ đến những giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn và đầy tính tự sự. Điều đặc biệt là sau rất nhiều năm, những bài hát ấy vẫn được khán giả thuộc nhiều thế hệ tìm nghe và đồng cảm. Với nhạc sĩ Đức Huy, sức sống ấy đến từ sự chân thành. “Cái gì giản dị, chân tình thì sẽ luôn luôn được đón nhận và ở lại trong ký ức lâu hơn”, ông nói.

Tuy nhiên, nhạc sĩ cũng thẳng thắn cho rằng nghệ sĩ không nên sống với nỗi ám ảnh phải được nhớ mãi. “Chúng ta không cần phải có mục đích làm cho người ta nhớ đến mình. Nếu có bị quên thì tôi coi đó là chuyện bình thường”. Quan điểm sống ấy khiến Đức Huy trở thành một nghệ sĩ đặc biệt trong showbiz, giản dị, không tranh giành, không cố níu giữ điều gì. “Chuyện gì cần đến thì hãy để nó đến, chuyện gì cần đi thì hãy để nó đi”, ông bày tỏ.

Nhạc sĩ Đức Huy cũng chia sẻ suy nghĩ về người trẻ, đặc biệt là các nghệ sĩ đang làm việc trong bối cảnh AI và công nghệ phát triển mạnh mẽ. Ông không phủ nhận những lợi ích của trí tuệ nhân tạo, nhưng cho rằng càng nhiều máy móc thì con người càng cần giữ phần cảm xúc nguyên bản bên trong mình. “Theo tôi nghĩ càng máy móc bao nhiêu thì nó lại càng lấy bớt đi sự sáng tạo trong trái tim”.

Nam nhạc sĩ khuyên mọi người quan tâm sức khỏe.

Với nhạc sĩ Đức Huy, sáng tạo không đến từ sự dễ dàng. Người nghệ sĩ đôi khi cần đi qua khó khăn, va vấp và cả những khoảng cô đơn để tìm được điều thật sự muốn nói. Ông khuyên người trẻ nên dành cho mình mỗi ngày ít nhất từ 15 phút đến nửa tiếng yên tĩnh để “nhìn vào bên trong”, để không bị cuốn trôi bởi tham vọng hay nhịp sống quá nhanh.

“Người ta nói, dưới cái bộ áo mang danh tham vọng, đưa đến thành công, đưa đến đỉnh cao của sự nghiệp là một điều đáng quý, chúng ta phải hướng về đó. Tuy nhiên, tôi cũng cần nhắn nhủ các bạn trẻ là cứ làm việc nhưng phải chú ý đến sức khỏe của mình, lượng sức mình. Đừng hy sinh vì nghệ thuật, đừng chết sớm.

Vâng, hãy sống thoải mái, hãy hưởng thụ cuộc sống. Chẳng phải riêng âm nhạc mà hãy hưởng thụ tất cả những gì xung quanh chúng ta, nhất là những sự thương yêu mà không gì có thể mua được. Đó là sự gắn kết, thương yêu giữa những thành viên trong gia đình. Cha mẹ đối với con cái và ngay cả ông bà, chúng ta không nên bỏ quên bất cứ một người nào mà mình thương quý”, ông nói.

Đức Huy cũng cho rằng người trẻ đừng viện lý do quá nhiều công việc để đánh mất sự cân bằng của đời sống. “Đừng lấy lý do chúng ta phải làm việc nhiều, đừng chỉ chọn riêng những điều mình thích rồi gạt những điều mình không thích sang một bên. Hãy mở tầm nhìn, mở lòng mình ra một chút các bạn trẻ ơi, các bạn còn cả một con đường rất thênh thang phía trước”.

Theo nhạc sĩ, điều đẹp nhất là vừa làm việc, vừa tận hưởng công việc mình làm, yêu công việc ấy để có thể đi cùng nó lâu nhất. “Và nhất là công việc đó phải đem lại niềm vui cho chính mình, đem lại niềm vui tỏa sáng, tươi mát cho mọi người xung quanh, một niềm vui được gìn giữ trong phạm vi đạo đức và pháp luật”.