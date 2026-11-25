Nam nghệ sĩ tìm niềm vui trong việc trồng rau, chăm cây, nuôi gia cầm và tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên.

Khu nhà vườn gần 9.000m2 và cuộc sống khác xa thời chạy show

Nhắc đến Hoàng Sơn, nhiều khán giả nhớ tới một nghệ sĩ hài có lối diễn duyên dáng, hoạt ngôn, từng xuất hiện thường xuyên trên sân khấu và màn ảnh phía Nam. Thế nhưng, cuộc sống hiện tại của anh lại gắn với khu nhà vườn rộng lớn trên một quả đồi ở Lâm Đồng.

Theo Ngôi Sao, Hoàng Sơn mua khu đất này từ nhiều năm trước, khi nơi đây còn vắng vẻ. Sau đó, anh tự tay cải tạo, xây dựng nhà cửa và trồng trọt. Khu đất được chia thành hai phần, ngôi nhà chính nằm ở giữa, xung quanh là vườn cây ăn trái, cây cảnh và phần diện tích cho nông dân thuê trồng dâu nuôi tằm.

Cơ ngơi rộng 9000m2 của nghệ sĩ Hoàng Sơn ở Lâm Đồng

Tổng diện tích khuôn viên gần 9000m2. Ngoài căn nhà chính, nam nghệ sĩ còn xây thêm một căn nhà phụ dành cho người làm. Phía sau là khoảng đất rộng để trồng cây ăn trái. Không chỉ mua đất để xây một nơi nghỉ dưỡng, Hoàng Sơn còn dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc khu vườn. Anh cho biết mình không cho sử dụng thuốc sâu trong khu vực trồng trọt, mong muốn có nguồn rau củ sạch phục vụ gia đình.

Với diện tích rộng, công việc ở khu vườn dường như chẳng bao giờ hết. Hoàng Sơn cho biết anh còn nhiều ý tưởng cải tạo, trồng thêm cây và dự định tiếp tục khai phá những phần đất chưa sử dụng.

Có lẽ điều khiến Hoàng Sơn yêu thích nơi này không chỉ nằm ở diện tích rộng hay cơ ngơi được đầu tư công phu, mà còn ở cảm giác được tự tay chăm chút cho không gian sống của mình. Thay vì dành cả ngày di chuyển giữa các điểm diễn, anh có thể tìm thấy niềm vui từ những việc rất đời thường như trồng rau, chăm cây, nuôi gia cầm.

Dù có nhà ở thành phố, Hoàng Sơn vẫn dành phần lớn thời gian tại nhà vườn Lâm Đồng. Cuộc sống ở đây cũng không quá vắng vẻ như nhiều người có thể hình dung. Gia đình có người làm ở cùng, những nông dân thuê đất thường xuyên qua lại trò chuyện. Thỉnh thoảng, anh đón bạn bè, người thân lên thăm và nghỉ dưỡng.

Trong một lần đến chơi, nghệ sĩ Bảo Chung được Hoàng Sơn dẫn đi tham quan cơ ngơi. Chứng kiến khuôn viên rộng lớn, nhiều cây cối, đàn anh không giấu được sự bất ngờ. "Đây là một cơ ngơi khủng khiếp, tôi nhìn mà choáng váng. Không nói thì tôi đâu biết đây là nhà của Hoàng Sơn", Bảo Chung nói.

Lời nhận xét có phần hài hước của người đồng nghiệp cũng khiến khán giả tò mò hơn về cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, với Hoàng Sơn, dường như giá trị lớn nhất của khu vườn không nằm ở sự choáng ngợp, mà là cảm giác hài lòng khi có một nơi bình yên để trở về. Anh từng chia sẻ mong muốn có một chốn gần gũi thiên nhiên để hai vợ chồng cùng nhau sống khi về già. Sau nhiều năm ấp ủ, dự định ấy đang dần thành hình.

Gần 40 năm làm nghệ thuật, cuộc hôn nhân bên người mẫu Diệp Thanh

Trước khi có cuộc sống gắn với nhà vườn ở Lâm Đồng, Hoàng Sơn từng là một trong những gương mặt quen thuộc của làng hài phía Nam. Anh có khoảng 40 năm hoạt động nghệ thuật, xuất phát điểm là diễn viên chính kịch trước khi chuyển hướng và ghi dấu ấn với những vai hài.

Khán giả từng yêu mến Hoàng Sơn qua các chương trình Gala cười, những tiểu phẩm mang phong cách Nam Bộ và nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Vị đắng tình yêu, Đời hát rong, Người tốt một ngày.

Năm 1996, nam nghệ sĩ sinh năm 1965 đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc. Đến năm 2009, vai Sáu Bé trong phim Vịt kêu đồng giúp Hoàng Sơn giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình dài tập tại Giải Cánh diều.

Danh hài Hoàng Sơn là gương mặt quen thuộc với khán giả

Có một thời gian, nam nghệ sĩ nổi tiếng với lịch diễn dày đặc. Trong chương trình Nhà có khách, nghệ sĩ Thúy Nga từng nhắc lại giai đoạn Hoàng Sơn hoạt động rất sôi nổi, có đêm chạy hơn chục show ở nhiều tụ điểm khác nhau.

Thúy Nga cũng tiết lộ chuyện tình cảm của người đồng nghiệp. Theo lời nữ nghệ sĩ, Hoàng Sơn và Diệp Thanh từng trải qua những lần chia tay rồi quay lại trước khi tiến tới hôn nhân. Diệp Thanh là người mẫu, đồng thời là bạn học cùng khóa với anh.

Sau khi kết hôn, cả hai xây dựng gia đình và có ba người con, gồm hai trai, một gái. Con trai lớn của Hoàng Sơn là Nguyễn Phạm Hoàng Hải, hiện hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trong chương trình, Thúy Nga còn nhắc đến những lời đồn rằng Hoàng Sơn lấy được vợ giàu nên không cần đi diễn. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận. Anh giải thích rằng việc ít xuất hiện trên sân khấu chủ yếu do sự thay đổi của thị trường biểu diễn và công việc riêng.

Hoàng Sơn và bà xã Diệp Thanh

Hoàng Sơn cho biết mình ngưng diễn từ năm 2023 để làm việc cho một tập đoàn lớn, phụ trách mảng quảng cáo và tham gia hội đồng quản trị. Vì công việc bận rộn, anh tạm gác diễn xuất để tập trung giải quyết công việc. Đến giữa năm 2025, khi mọi thứ ổn định hơn, anh bắt đầu nhận show trở lại.

Những năm gần đây, anh còn tham gia một số dự án do con trai lớn thực hiện. Đáng chú ý, trong web drama Đây là ông già của tao (2022), Hoàng Sơn vừa đảm nhận vai diễn, vừa làm giám đốc sản xuất. Anh cũng phụ trách mảng truyền thông, quảng cáo cho một tập đoàn vận tải. Như vậy, dù không còn chạy show liên tục, Hoàng Sơn vẫn duy trì những công việc riêng và chưa hoàn toàn khép lại hành trình nghệ thuật.

Ở tuổi trung niên, bên cạnh công việc, gia đình và khu vườn tại Lâm Đồng trở thành những phần quan trọng trong cuộc sống của nam nghệ sĩ. Anh không cần phải tìm kiếm những niềm vui quá lớn. Đôi khi, chỉ là một ngày được chăm sóc cây cối, nhìn rau trái lớn lên hay có bạn bè ghé thăm cũng đủ khiến cuộc sống thêm thú vị.