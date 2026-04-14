Nam nghệ sĩ đình đám khẩn thiết xin: "Chị em hãy tha cho Thành"

Những ngày qua, Lương Thế Thành bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi vào vai phản diện trong bộ phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc . Diễn xuất quá đạt của nam diễn viên khiến không ít khán giả, đặc biệt là hội chị em, bức xúc trước những hành động tệ bạc của nhân vật.

Giữa lúc "bão" chỉ trích chưa hạ nhiệt, anh lại khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái đầy tình cảm nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới với bà xã Thúy Diễm.

Lương Thế Thành đăng ảnh và caption ngọt ngào, kỷ niệm 10 năm cưới Thúy Diễm

Trên trang cá nhân, Lương Thế Thành viết: "14/4/2016-14/4/2026.Tròn 10 năm kết hôn, thời gian không phải quá dài, nhưng là cột mốc đáng trân trọng và đáng nhớ trong hôn nhân. Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả, chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác, với nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng thích thú hơn cả lại nằm ở phần bình luận, khi nam diễn viên hài hước "xin tha" vì vai diễn đang gây tranh cãi.

Anh viết: "Xin lỗi các chị em, mấy nay bộ phim Bóng ma hạnh phúc nó lấy phước chị em nhiều quá. Thành thấy có lỗi lắm, nhưng hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của Thành và Diễm, nên xin chị em tha cho Thành một bữa nha, chỉ một bữa thôi. Thành hứa tập cuối của phim, Thành sẽ trả phước lại hết cho chị em mình nha, thương Thành nha".

Nam diễn viên phải xin "tha" vì vai diễn phản diện quá đạt của mình

Trong Bóng ma hạnh phúc , Lương Thế Thành đảm nhận vai một doanh nhân thành đạt trên thương trường, có hậu phương vững chắc là người vợ đảm đang, hết lòng vì chồng con. Thế nhưng, chỉ vì chút rung động trước một cô gái trẻ, anh ta lại phản bội người bạn đời của mình.

Bề ngoài, anh ta luôn tỏ ra ngọt ngào, xây dựng hình ảnh một người chồng mẫu mực. Nhưng đằng sau đó là những lời dối trá trơn tru, cùng ánh mắt ẩn chứa sự gian dối khó che giấu. Đây là dạng vai trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hiền lành, điềm đạm mà Lương Thế Thành từng xây dựng qua nhiều bộ phim trước đó.

Không ít ý kiến cho rằng việc khán giả "ghét" nhân vật chính là minh chứng cho thành công của diễn viên. Lương Thế Thành từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh luôn muốn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau để làm mới bản thân, dù biết có thể nhận về những phản ứng trái chiều.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của vợ chồng Lương Thế Thành

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống hôn nhân của anh với Thúy Diễm cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cặp đôi kết hôn vào năm 2016 và được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ hạnh phúc, kín tiếng của showbiz Việt. Sau 10 năm chung sống, họ không chỉ đồng hành trong công việc, mà còn cùng nhau chăm sóc con trai, xây dựng tổ ấm bền vững.