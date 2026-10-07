Nam nghệ sĩ đình đám đi bán cà phê ở đường Bùi Đình Tuý: "Không làm lấy gì mà sống?"

"Không làm thì nói lười, làm nhiều lại hỏi sao ham dữ", nam nghệ sĩ này bày tỏ.

Mới đây, Hòa Hiệp chia sẻ về lý do anh liên tục làm nhiều công việc, từ nghệ thuật đến kinh doanh. Nam diễn viên cho rằng lao động để tự nuôi sống bản thân, chăm lo gia đình và tích lũy cho tương lai là điều đáng trân trọng.

Anh viết: "Người ta hay hỏi tôi: "Làm gì mà làm dữ vậy? Làm hết cái này rồi tới cái kia, không mệt hả? Tiền để đâu cho hết?". Dạ, mệt chứ! Nhưng không làm thì lấy gì mà sống? Tôi làm để nuôi mình, lo cho cha mẹ tuổi già, lo cho gia đình, cho tương lai của con và cho những ngày mình đau bệnh, hết sức lao động.

Hòa Hiệp cho biết anh làm nhiều công việc để lo cho bản thân và gia đình

Còn tiền để đâu? Dạ, để dành. Để lúc cần không phải ngửa tay xin ai.

Cuộc đời cũng lạ: không làm thì nói lười, làm nhiều lại hỏi sao ham dữ. Thiệt tình… sống sao cho vừa bụng hết mọi người đây?

Bạn không nuôi tôi ngày nào, thì cũng đừng thắc mắc vì sao tôi phải cố gắng mỗi ngày. Miễn tiền mình kiếm bằng sức lao động chân chính là được.

Lao động có mệt, nhưng còn được làm, còn lo được cho gia đình cho người mình thương… Với tôi, đó đã là một cái phước".

Những chia sẻ này được Hòa Hiệp đưa ra trong thời điểm anh vừa bắt đầu một công việc mới khá đặc biệt là bán cà phê vỉa hè.

Nam diễn viên hiện mở xe cà phê ở vỉa hẻ

Cuối tháng 9, nam diễn viên khai trương xe cà phê tại đường Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh, TPHCM. Ngoài 1-2 nhân viên, Hòa Hiệp cũng trực tiếp đứng sau xe, pha chế và phục vụ khách trong những ngày đầu. Đồ uống tại đây có giá từ khoảng 20.000 đồng.

Vào buổi sáng, khi khách đông, Hòa Hiệp thường phụ giúp nhân viên. Hết giờ cao điểm, anh trở lại với công việc bán hàng online, đi quay phim hoặc đến sân khấu. Hòa Hiệp cho biết không có gì đáng xấu hổ khi nghệ sĩ bán cà phê, bởi đây cũng là cách kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.

Đây thực tế không phải lần đầu Hòa Hiệp kinh doanh. Anh từng bán trà sữa online từ năm 2018, sau đó mở cửa hàng và mở rộng sang nhiều món ăn. Năm 2023, nam diễn viên tiếp tục xây dựng thương hiệu đồ ăn vặt. Những năm gần đây, anh duy trì việc bán hàng online, livestream thực phẩm song song với hoạt động nghệ thuật.

Ngoài kinh doanh, Hòa Hiệp vẫn miệt mài với các vai diễn trên sân khấu

Điều đáng chú ý là Hòa Hiệp không xem kinh doanh là dấu hiệu rời bỏ nghệ thuật. Ngược lại, anh từng chia sẻ việc kinh doanh giúp mình có thêm nguồn thu để nuôi dưỡng đam mê sân khấu. Hiện tại, nam diễn viên vẫn đi diễn, quay phim và tiếp tục học hỏi về đạo diễn sân khấu.